Holy Horror Mansion ist das neue Spiel der Macher von Professor Layton, hier ist der erste Trailer

Das Entwicklerstudio Level-5 hat mit Holy Horror Mansion ein neues, "herzerwärmendes" Ghost-Craft-Rollenspiel angekünidgt.

Gleichzeitig beschreibt man es als "das nächste Konzept für Yo-Kai Watch".

Tor zur Unterwelt

Auf welchen Plattformen Holy Horror Mansion erscheint, ist derzeit noch "geheim". Könnte bedeuten, dass das Spiel für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird.

Angekündigt wurde Holy Horror Mansion im Rahmen des Vision Broadcast von Level-5. Nach Angaben des Studios ist es das bisher größte Cross-Media-Projekt des Unternehmens.

In Holy Horror Mansion geht es um einen Jungen namens Ten Lordland, der in einem großen Apartmentgebäude lebt, das gleichzeitig aber auch ein Tor zur Unterwelt darstellt.

Ten findet eine mysteriöse Kamera im Gebäude, die mit einem seiner Nasenhaare etwas Merkwürdiges anstellt. Im Trailer oben seht ihr mehr davon.

Nach Angaben von Level-5-CEO Akihiro Hino dreht sich Holy Horror Mansion auch um "Familie". In dem Zusammenhang hofft man auch, dass eine komplette Familie mit dem Spiel ihren Spaß haben kann.

Für das Frühjahr 2025 ist ein weiterer Showcase zum Spiel geplant, dort ist mit weiteren Details zu rechnen. Viele weitere Informationen gibt es bisher nicht zu dem Projekt

Ein Release-Datum für Holy Horror Mansion steht noch nicht fest, man sei sich "noch nicht sicher", aber es könne "bald" soweit sein. Immerhin soll der Preis "fair" sein, ist ja auch etwas.

Das klingt alles so, als könnte es definitiv für die Switch 2 erscheinen. Nintendos nächste Konsole soll noch in diesem Geschäftsjahr angekündigt werden, also vor Ende März 2025.

Zuletzt waren mehrere vermeintliche Bilder zur Switch 2 geleakt, die anscheinend Prototyp-Komponenten für die Konsole zeigen.