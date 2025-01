Lexip Kakashi Kamui Naruto Gaming-Maus im Test - Ich würde sie nicht uneingeschränkt empfehlen, aber sie funktioniert gut und ist schon günstiger zu haben

Eine funktionierende Maus im Naruto-Design, die tut was sie soll, aber mit ihren Features auch nicht aus der Masse hervorsticht oder bleibende Eindrücke hinterlässt.

Eigentlich kann man bei einer Gaming-Maus nicht viel falsch machen. Zumindest eine solide Leistung sollte möglich sein, ohne sich in finanzielle Unkosten zu stürzen. Bei der Kakashi Kamui-Maus von Lexip kommt dann noch die Naruto Shippuden-Lizenz dazu. Es nicht das erste Produkt, das diese verwendet (weitere Tests folgen) und das auch noch in unterschiedlichen Varianten. Jedenfalls stellt sich die Frage: Ist die Maus gut genug, um einen Preis von 80 Euro (UVP) zu rechtfertigen?

Lexip Kakashi Kamui Naruto Gaming-Maus Release: 2024

Hersteller: Lexip

Preis: ca. 80 Euro

Box & Zubehör: Viel ist in der Verpackung der Maus nicht enthalten. Neben der Maus selbst erhaltet ihr noch eine kleine Botschaft der Entwickler, eine Anleitung und ein Echtheitszertifikat.

Design und Verarbeitung: Die Maus besteht hauptsächlich aus Kunststoff, wobei die Oberseite eher glatt und die Seiten etwas rutschfester gestaltet sind. Auf der Oberseite habt ihr das passende Naruto-Design, das vom Charakter Kakashi und seinem Dou-Jutsu Kamui inspiriert ist. Alles in allem ist die Maus in bläulichen Farbtönen gehalten, rund um das Mausrad gibt es transparente, hellblaue Elemente. Diese verwendet man auch für zwei Buttons auf der linken Seite.

Das alles fühlt sich stabil verbaut und insgesamt in Ordnung an, wenngleich andere Mäuse, zum Beispiel die Logitech G309, die auch aktuell überwiegend verwende, ein besseres Feeling in Bezug auf Oberfläche und Dicke des Materials haben.

Wer eine kabellose Maus sucht, ist hier definitiv an der falschen Stelle, denn das Kabel lässt sich nicht abnehmen. Sollte euer Kabel irgendwann Probleme machen, kommt ihr um den Kauf einer neuen Maus also nicht herum. Was die Tasten anbelangt, haben wir die zwei Standardtasten, das Mausrad lässt sich drücken und dahinter ist der dpi-Schalter. Ebenso gibt es links noch zwei Tasten und einen Daumen-Joystick. Auf der Unterseite sind sechs Keramik-Mausfüße angebracht. Was das Gewicht anbelangt, ist die Maus 145 Gramm schwer, zählt damit angesichts super leichter Mäuse, die weniger als die Hälfte dessen wiegen, fast schon als Schwergewicht. Auf der Unterseite ist zwar ein Gewicht enthalten, das ihr entfernen könnt, aber letztlich nur 3,6 Gramm ausmacht. Das ist nicht wirklich spürbar und alternative Gewichte sind auch nicht enthalten.

Lexip Kakashi Kamui Naruto Gaming-Maus - Bilder 1 of 4 Attribution

Tasten, Tippgefühl und Performance: Die Tasten der Maus haben einen guten, spürbaren Druckpunkt und auch der Thumbstick an der Seite lässt sich sehr gut bedienen. Ähnliches gilt für das leichtgängige Mausrad, das euch keine Probleme macht. Wie gut ihr die seitlichen Tasten oder den Thumbstick erreicht, hängt wiederum von der Größe eurer Hand ab. Bei mir ist das kein Problem, bei einer zu großen oder zu kleinen Hand könnte das allerdings auf Dauer etwas unangenehm werden.

Die Füße der Maus leisten gute Dienste und sorgen dafür, dass diese angenehm und gut über verschiedene Oberflächen gleitet. Ganz allgemein gibt es bei der Bedienung der Maus wenig zu meckern. Sie tut das, was sie soll. In puncto Gewicht oder beim Sensor (100 bis 12.000 dpi) kann sie nicht mit anderen hochgepowerten beziehungsweise leichten Mäusen mithalten, doch für den alltäglichen beziehungsweise Nicht-E-Sport-Gebrauch ist sie in Ordnung und liefert keine schlechten Ergebnisse. Aufgrund ihres Aufbaus ist die Maus übrigens nicht für Linkshänder geeignet.

Software: Grundsätzlich funktioniert die Maus natürlich einfach so, wenn ihr sie ansteckt. Es gibt aber auch eine Software, mit der ihr zum Beispiel die Belegung der Tasten ändern könnt. Auffällig sind besonders einige Übersetzungsfehler, ansonsten solltet ihr den automatischen Profilwechsel deaktivieren, da dieser die dpi-Einstellungen bei der Nutzung verschiedener Programme anpasst, was manchmal eher nervig statt nützlich ist, wenn eure Maus plötzlich langsam wird. Im Großen und Ganzen ist die Software jedoch okay und erfüllt ihren Zweck.

Zu kaufen gibt es die Lexip Kakashi Kamui Naruto Gaming-Maus unter anderem bei Voelkner, Galaxus oder auch bei Conrad.

Lexip Kakashi Kamui Naruto Gaming-Maus - Fazit

Für die unverbindliche Preisempfehlung, die bei rund 80 Euro liegt, würde ich die Maus nicht unbedingt empfehlen. Für den Preis kriegt ihr nämlich bessere und auch kabellose Alternativen. Teilweise bekommt ihr die Maus aber schon für um die 40 Euro und wenn ihr nicht zwingend wert auf eine kabellose Maus, ein absolut niedriges Gewicht oder noch höhere dpi-Werte legt, kann das besonders als Naruto-Fan eine gute Option für euch sein. Nicht alles ist perfekt, die Software ist bestenfalls okay und das entnehmbare Gewicht erscheint irgendwie sinnlos ohne verschiedene Optionen, aber es gibt keinen großen Deal Breaker, der alles zunichte macht.