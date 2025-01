Liebe Marvel-Rivals-Fans: Ich weiß, ihr liebt Jeff, aber der süße Hai ist einfach schlecht - Hört auf die Zahlen und spielt Mantis

Auf einer offiziellen Liste zeigt NetEase, die Gewinnrate der 33 spielbaren Helden. Dabei kristallisieren sich klare Gewinner und Verlierer heraus und einige Top-Favoriten und Flop-Kandidaten kommen sogar ziemlich überraschend. Spielt ihr aktiv Marvel Rivals solltet ihr euch diese Auflistung also vielleicht mal zu Gemüte ziehen, denn die erste offizielle Saison des Helden-Shooters kommt immer näher und da schadet es sicher nicht, die Picks mit den besten und schlechtesten Gewinnraten zu kennen.

Marvel Rivals Genre: Hero-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Mantis ist der beste Held in Marvel Rivals - laut dieser Liste

Man darf Marvel Rivals an dieser Stelle ein Lob aussprechen, denn die "Hero Hot List" ist übersichtlich und lässt sich nach verschiedenen Metriken sortieren. So könnt ihr euch auf- oder absteigend die Pickrate und die Winrate aller bisher veröffentlichten Helden ansehen. Ihr könnt außerdem zwischen Quickplay und Ranked sowie PC und Konsole wechseln und die Rollen sowie die Ränge filtern.

Wen spielen die Fans von Marvel Rivals am meisten? Der beliebteste Held im Quickplay auf dem PC ist Jeff, ein kleiner vierbeiniger Hai. Der Strategist hat eine Pickrate von 21,18 Prozent in Matches mit insgesamt zwölf Spielern, also sechs in jedem Team. Jeff ist wirklich knuffig, aber ist er auch gut? Seine Winrate ist mit 43,39 Prozent eine der schlechtesten. Mieser schneidet hier nur Black Widow mit einer traurigen Gewinnrate von 44,15 Prozent ab. Gepickt wird sie im Gegensatz zu Jeff aber kaum. Mit 2,93 Prozent ist sie am drittwenigsten gespielte Heldin hinter Namor und Storm.

Nach Jeff findet ihr auch Venom, Cloak and Dagger, Mantis, Peni Parker und Luna Snow auf den Plätzen mit der höchsten Pickrate. Aber gehen wir mal rüber zur Winrate, damit ihr vielleicht einen neuen Main finden könnt.

Am höchsten platziert ist hier Mantis. Die Unterstützerin bringt eine unfassbare Gewinnrate von 56,03 Prozent mit. Warum zur Hölle ist sie nicht auf Platz eins der am häufigsten gespielten Helden? Ebenfalls oft gewinnen Peni Parker mit 55,38 Prozent und Adam Warlock mit 54,42 Prozent. Danach folgen Loki, Thor und Hela - ein wundervolles nordisches Dreiergespann.

Im Ranked auf dem PC sind Luna Snow, Cloak and Dagger, Mantis, Doctor Strange und Peni Parker durch die Bank aller Ränge hinweg die am häufigsten ausgewählten Helden. Aber auch hier findet Jeff einen Platz, der viel zu weit oben ist. Er ist der am siebtmeisten gepickten Charakter im Ranglistenspiel und hat selbst dort eine grauenvolle Gewinnrate von 44,38 Prozent, wieder der vorletzte Platz direkt hinter Black Widow. Die beste Winrate hat auch im Ranked Mantis. Danach folgen Hela und Loki.