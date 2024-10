Lies of P: Details zum Upgrade für die PS5 Pro, bringt bessere Performance und 4K

Auch das Soulslike Lies of P von Neowiz und Round8 erhält ein Upgrade für die PlayStation 5 Pro, dazu gibt es nun erste Details.

Im Gespräch mit unseren englischen Eurogamer-Kollegen verriet Jiwon Choi, Director des Spiels, was ihr davon erwarten könnt.

Lies of P: Besser auf der PS5 Pro

"Bei Round8 streben wir immer danach, ein funktionierendes und packendes Erlebnis mit Lies of P zu bieten", sagt Choi. "Wir sind dankbar für die positiven Reaktionen auf die Optimierung des Spiels auf allen Plattformen."

"Im Hinblick auf die Einführung der PS5 Pro freuen wir uns, das Spielerlebnis auf die nächste Stufe zu heben, indem wir eine verbesserte Performance bieten, die die Spieler hoffentlich zu schätzen wissen."

Bis ins allerletzte Detail ging Choi noch nicht, allerdings soll Lies of P etwa von einer besseren Framerate profitieren.

"Der Qualitätsmodus profitiert zum Beispiel von einer mehr als 30-prozentigen Steigerung bei der Bildrate, was für ein angenehmeres, flüssigeres Gameplay sorgt", erläutert er.

"Zusätzlich dazu unterstützt der Performancemodus nun eine native 4K-Auflösung, wodurch Spieler die atemberaubende Grafik genießen ohne Einschnitte bei der Reaktionszeit genießen können."

"Wir sind überzeugt, dass die Framerate in einem Premium-Action-RPG am wichtigsten ist", fügt Choi hinzu. "Präzision und ein flüssiges Gameplay sind wichtig für das Kampferlebnis in diesem Genre. Dank der außergewöhnlichen Performance der PS5 Pro waren wir in der Lage, eine optimale Framerate bei 4K aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass sich das Gameplay flüssig und reaktionsschnell anfühlt."

Alles in allem hofft das Team, dass die Verbesserungen in einem "noch immersiveren Spielerlebnis" resultieren und "die ergreifend schöne Welt von Lies of P auf eine Weise zum Leben erwecken, die die Spieler lieben".

Lies of P erschien ursprünglich im September 2023 PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox One.