Lies of P: Overture hat am 24. Februar 2025 beim ID@Xbox Showcase einen neuen Trailer für euch – dieser könnte noch mehr Einblicke in das neue DLC zum Pinocchio-Soulslike geben

Letzte Woche hat Neowiz bei der State of Play von PlayStation das kommende und lang ersehnte DLC Overture für Lies of P angekündigt. Eine Erweiterung wurde bereits 2023 mit ersten Konzeptbildern vorgestellt, doch es wurde still um das Projekt. Zwei Jahre nach der Ankündigung können Fans sich endlich auf das erwartete DLC freuen, das die Anfänge der Tragödie von Lies of P zeigen wird. Nun wurde bekannt gegeben, dass ein neuer Trailer bereits am 24. Februar 2025 bei der ID@Xbox präsentiert wird. Ob der Trailer mehr Gameplay zeigen wird oder sich auf die Geschichte konzentriert, bleibt abzuwarten.

Lies of P Genre: Soulslike

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 18. September 2023

Entwickler / Publisher: Neowiz Games/ Round 8 Studio

Soulslike trifft auf Märchen-Charme

Lies of P basiert wohl sehr lose auf "Die Abenteuer des Pinocchio" von Carlo Collodi und kombiniert darin weitere Anspielungen auf Romane wie "Das Bildnis des Dorian Gray" von Oscar Wilde. Doch das war’s auch schon mit dem Märchen-Charme, denn als Lies of P veröffentlicht wurde, bot der Titel ein anspruchsvolles Soulslike-Gameplay. Neowiz und Round8 haben sich jedoch nach Spieler-Feedback entschieden, den Schwierigkeitsgrad herunterzuschrauben und das Spiel für mehr Spieler zugänglicher zu machen. Trotz des Day-One-Releases im Xbox Game Pass verkaufte sich der Titel über eine Million Mal innerhalb eines Monats und wurde von vielen Fans gelobt. Die düstere Atmosphäre, die tragische und dennoch spannende Geschichte sowie das herausfordernde Kampfsystem machten es zu einem Überraschungshit des Jahres.

Die Vorgeschichte der Tragödie

Lies of P: Overture erscheint im Sommer 2025 und soll die Vorgeschichte des Hauptspiels beleuchten. Der erste Trailer zeigt P im verschneiten Krat und einige Schauplätze, die Spieler bereits aus dem Hauptspiel kennen – nur diesmal anscheinend in der Vergangenheit. Besonders die legendäre Stalkerin scheint in dieser Erweiterung eine bedeutende Rolle zu spielen, ebenso wie der Konflikt zwischen den Stalkern, der im Hauptspiel nur kurz angedeutet wurde, über den aber kaum jemand sprach. Es ist ein interessanter Aspekt, der näher beleuchtet wird, denn oft fragt man sich im Hauptspiel, wie es überhaupt so weit kommen konnte, bekommt aber auf viele Fragen keine Antwort – was für manche Spieler frustrierend sein könnte.

Der neue Trailer soll also am 24. Februar 2025 um 19 Uhr während des ID@Xbox Showcase gezeigt werden. Neben Lies of P: Overture werden weitere Spiele aus dem Indie-Genre vorgestellt. Entwickler wie Don’t Nod, Daedalic, Raw Fury und Team17 sollen ebenfalls neue Titel und Updates enthüllen.

Lies of P-Fans können also endlich aufatmen – das DLC kommt endlich. Ich bin schon gespannt, wie groß die Erweiterung am Ende sein wird, denn schon im letzten Trailer wurde einiges Neues gezeigt. Auch die Geschichte rund um die legendäre Stalkerin könnte besonders spannend sein, wenn man die Hauptgeschichte von Lies of P mochte. Ob Round8 sich dazu entscheidet, das neue DLC direkt mit einem leichteren Schwierigkeitsgrad zu veröffentlichen oder es nach und nach für die Community anpasst, bleibt abzuwarten.