Lies of P: Overture zeigt neuen Story-Trailer - Es wird um die legendäre Stalkerin und ihre Verbindung zu Geppettos Puppe gehen und es könnte sein, dass P das Monad Charity House besucht

Beim gestrigen ID@Xbox Showcase wurde der neue Story-Trailer zu Lies of P: Overture präsentiert. Das ist bereits der zweite Trailer innerhalb der letzten zwei Wochen. Offiziell wurde der DLC bei der State of Play in diesem Monat angekündigt. Der kommende DLC soll als Prequel die tragische Geschichte vor dem Puppenwahn und dem Verfall von Krat beleuchten, die im Hauptspiel nur kurz angesprochen wurde und Fans im Dunkeln ließ.

Lies of P Genre: Soulslike

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 18. September 2023

Entwickler / Publisher: Neowiz Games/ Round 8 Studio

P könnte das Monad Charity House besuchen

Lies of P: Overture soll sich mit der Geschichte der legendären Stalkerin Lea befassen. Sie wird im Hauptspiel nur kurz erwähnt und bleibt ansonsten ein Mysterium in der Hauptgeschichte. Der Story-Trailer gab lediglich Aufschluss darüber, dass Lea eine größere Rolle spielen wird. Welche Ziele sie letztendlich verfolgt, bleibt jedoch unklar – fest steht, dass sie P im Kampf unterstützen wird. Auch das immer wiederkehrende Symbol der Rose könnte eine tiefere Bedeutung haben. Am Ende des Trailers ist zudem ein riesiges Anwesen mit einem Zaun zu sehen, auf dem ein großes "M" prangt. Es könnte sich dabei um das Monad Charity House handeln, von dem man im Hauptspiel Flyer finden konnte. Im Hauptspiel wird angesprochen, dass dort die Stalker ausgebildet wurden.

Möglicher Release zum zweiten Jubiläum

Auch das Prequel wird den düsteren Ton des Hauptspiels aufgreifen. Fans können sich also schon auf eine tragische Geschichte gefasst machen. Der DLC soll im Sommer 2025 erscheinen, ein genaues Datum gibt es jedoch noch nicht. Es könnte sein, dass Neowiz ihn passend zum zweiten Jubiläum von Lies of P veröffentlicht.

Auf Steam und im Xbox Store ist die Produktseite für den DLC bereits online, doch im PlayStation Store fehlt sie noch. Das wird aber in den kommenden Tagen vermutlich nachgeholt. Leider gibt es bislang keine Informationen darüber, wie teuer die Erweiterung sein wird. Diese Frage wird Neowiz sicher in den nächsten Monaten klären.

Lies of P: Overture wird also tiefer in die Vorgeschichte eintauchen, bevor Krat gefallen ist. Es gibt spannende neue Inhalte, da Lies of P dieses Kapitel im Hauptspiel kaum beleuchtet hat. Fans können sich also auf ein weiteres düsteres Abenteuer mit P und auch Gemini im Sommer 2025 freuen.