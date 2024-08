Lies of P: Sequel kommt Elden Ring näher und soll Open World bieten

Neowiz hat es geschafft, sich in der hart umkämpften Welt der Soulslikes einen Namen zu machen und sich von der Masse abzuheben. Als neue IP ist das gar nicht so leicht! Es dürfte also niemanden wundern, dass der Entwickler nun mit einem Sequel nachlegen will. Dieses soll aber etwas ambitionierter werden.

Alles nur Lügen? Nein, es sieht nach einer Open World aus

Der zweite Teil von Lies of P soll eine Open World besitzen, was ein enormer Schritt in Richtung Elden Ring wäre. Damit ist natürlich auch ein höherer Aufwand verbunden.

Aus einer Stellenaussschreibung für das Sequel geht diese Info hervor. Hier heißt es, dass nach einem Entwickler mit "umfangreicher Erfahrung mit Open-World-Spielen" gesucht wird. Vertraut sein soll der Kandidat außerdem mit "Action-Kreation, Tool-Entwicklung, Mini-Game-Entwicklung und Open-World-Erfahrung".

Zudem wissen wir, dass Neowiz zur Unreal Engine wechseln wird und einige Konzeptgrafiken gibt es ebenfalls.