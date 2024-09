Lies of P: Was macht der DLC? Entwickler äußern sich zum Status, veröffentlichen Screenshot

Jiwan Choi, Director von Lies of P, hat ein Status-Update zum geplanten DLC für das Spiel veröffentlicht, ebenso einen Screenshot.

Auf X veröffentlichte er einen Beitrag, der an die "Bewohner von Krat" gerichtet ist, womit er auf das Setting von Lies of P anspielt.

Was passiert mit dem DLC?

"Es ist schwer zu glauben, dass schon ein Jahr vergangen ist, seit wir euch erstmals nach Krat eingeladen haben", schreibt er.

"Während wir den bislang heißesten Sommer in Korea erleben und unermüdlich am kommenden DLC arbeiten, bedeuten uns eure fortwährende Unterstützung und Liebe einfach so viel und motivieren uns, die Welt von Lies of P zu entwickeln."

Director's Letterhttps://t.co/kBpfPD8Dr2https://t.co/RlctKCHr8c pic.twitter.com/VIhZdTC6lr — Lies of P (@Liesofp) September 19, 2024

"Was den DLC für Lies of P und die Fortsetzung anbelangt, wollen wir das besser machen, was wir schon gut hinbekommen haben, und uns in den Bereichen verbessern, in denen es Potenzial dafür gibt."

"Das mag einfach klingen, aber sich an die Basics zu halten ist alles andere als einfach", betont er. "Zum Glück habe ich ein fantastisches Team, dem ich voll vertraue."

Der Screenshot zum DLC.

"Es ist schon lustig, wie die Zeit sich hinzieht, wenn ich als Gamer auf ein bestimmtes Spiel warte, aber sie verfliegt nur so, wenn ich selbst an einem Arbeit. Diese Kluft zu überbrücken, ist vielleicht das, worum ich mich am meisten bemühen muss."

Neowiz und Round 8 Studio hatten den kommenden DLC wie auch eine Fortsetzung gleichzeitig bestätigt.

Lies of P wurde im September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und erhielt recht gute Kritiken. Im ersten Monat wurden nach Angaben von Neowiz wurden im ersten Monat mehr als eine Million Exemplare verkauft, die Durchschnittswertung des Spiels liegt zwischen 80 (PS5) und 84 Punkten (Xbox Series X/S).