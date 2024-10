Life is Strange Double Exposure: Deshalb ist die Polizei im Trailer völlig ratlos

In wenigen Wochen erscheint Life is Strange: Double Exposure auf PC. Entwickler Deck Nine Games und Publisher Square Enix zeigen deshalb noch einmal, um was es in diesem Adventure geht. Ein extrem kurioser Fall sorgt bei der Polizei für Kopfzerbrechen. Sie können nicht ahnen, dass es sich hier um ein Mysrerium mit verschiedenen Zeitlinien handelt.

Mysteriöser Mord überfordert Polizei

Für Fans ist Life is Strange: Double Exposure ein ganz besonderes Erlebnis, denn sie treffen hier erneut auf Max Caulfield, der Protagonistin des ersten Teils aus dem Jahr 2015. Sie wird vor eine schwierige Aufgabe gestellt, denn ihre beste Freundin wurde ermordet und die Polizei ist völlig überfordert.

Max muss ihre Fähigkeiten nutzen und die Zeit zurückdrehen, um ihre Freundin Safi mithilfe der parallelen Zeitlinien zu retten und den Mörder zu fassen. Im neuen Trailer seht ihr, wie Max sich auf die Suche nach Antworten macht.

"Eine Doktorandin, tot im Schnee. Keine Fußabdrücke. Keine Waffe. Die Polizei ist völlig ratlos", heißt es in der Videobeschreibung des neuen Trailers. Wie Max herausfindet, lebt ihr Freundin noch - aber in einer anderen Zeitlinie. Doch sogar hier schwebt sie in Gefahr. Ihr Tod scheint der Auslöser für die Spaltung der Zeit zu sein.

"Jetzt liegt es bei Fotografin Max Caulfield und ihrer Kraft, zwischen zwei Zeitlinien hin- und herzuwechseln, zu ermitteln und nicht nur herauszufinden, wer diesen Mord begangen hat, sondern auch, wie er überhaupt passieren konnte."

"Es ist schön, Max noch einmal in Aktion zu sehen, obwohl ihre Vergangenheit mit Chloe vermutlich keine riesige Rolle spielen wird", schreibt Benjamin in seiner Vorschau. "Und trotz der ernsten Angelegenheit habe ich einfach ein gutes, wohliges Gefühl beim Erleben der Charaktermomente, Interaktionen und beim Entdecken all der unzähligen Details in der Spielwelt. Ich weiß definitiv schon, was ich Ende Oktober tun werde."

Ist Life is Strange: Double Exposure auch euer perfektes Ende-Oktober-Spiel? Oder freut ihr diesen Monat auf andere Titel?