Life is Strange Double Exposure: "Eine ziemliche Herausforderung" - Fortsetzung erforderte ständig Anpassungen

Für Deck Nine Games war es eine "ziemliche Herausforderung", mit dem Adventure Life is Strange: Double Exposure eine Fortsetzung zum allerersten Teil zu entwickeln.

Mit den ersten Arbeiten daran begann man zu der Zeit, als sich die Entwicklung von Life is Strange: True Colors dem Ende zuneigte.

Eine neue Herausforderung für Max

"Als wir True Colors fertigstellten, arbeitete ein kleines Narrative Concept Team zusammen mit SE daran, verschiedene Szenarien zu untersuchen, die Max dazu bringen könnten, sich der Entscheidung zu stellen, die sie am Ende von Life is Strange getroffen hat", erzählt Narrative Director Felice Kuan im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Besonders begeistert waren wir von der Idee, dass Max die Rolle einer Mentorin übernimmt und eine andere Person mit übernatürlichen Fähigkeiten kennenlernt, die Max' eigene Vorstellungen über ihre Kräfte hinterfragen lassen könnte."

Die Herausforderung bestand darin, dass man eine "würdige Fortsetzung" erschaffen wollte, die in Folge der Ereignisse des ersten Teils entsteht und diese berücksichtigt: "Gleichzeitig mussten wir das Spiel so eigenständig gestalten, dass Spieler, die die Serie (oder Max Caulfield) noch nicht kannten, sofort einsteigen konnten", sagt sie. "Diese Balance beizubehalten, erforderte ständige Anpassungen."

Bei dieser Prämisse und der Fortführung von Max' Geschichte ist es aber durchaus wahrscheinlich, dass man nicht alle Fans glücklich machen kann. Dennoch hatte man ein gutes Gefühl.

"Bei Before the Storm haben wir festgestellt, dass die Fans uns vertrauen, wenn sie unsere Liebe zu den Figuren spüren können", erläutert sie. "Einer unserer ersten Grundpfeiler für Double Exposure war dementsprechend: 'seid gut zu Max'. In unserer Geschichte musste Max den Mord an einer anderen besten Freundin miterleben [...], also legten wir diesen Punkt fest, um sicherzustellen, dass alles, was Max in Double Exposure durchmacht, ihrer allmählichen Heilung dient."

"Wir kamen immer wieder auf die Idee zurück, Max eine schreckliche Entscheidung zurückweisen zu lassen - etwas, von dem wir anfangs nicht sicher waren, ob es in einem Spiel, das so sehr auf Entscheidungen ausgerichtet ist, funktionieren würde -, aber schließlich wurde uns klar, dass dies der Kern der Geschichte ist und einer der Gründe, warum wir so leidenschaftlich für sie empfinden."

Life is Strange: Double Exposure erschien Ende Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Mehr dazu könnt ihr in unserem Test zu Life is Strange: Double Exposure nachlesen.