Life is Strange: Double Exposure erscheint heute auf der Nintendo Switch

Life is Strange: Double Exposure erscheint heute für die Nintendo Switch. Für PC, PlayStation 5 und Xbox Series ist der Titel von Deck Nine Games und Square Enix bereits seit dem 29. Oktober verfügbar. Bisher sind nur digitale Versionen des Spiels rund um die Protagonistin Max Caulfield verfügbar.

Der übernatürliche Krimi kommt auf die Switch

Am 19. November fällt für alle Switch-Spieler der Startschuss für die digitale Version von Life is Strange: Double Exposure. Der Titel kostet hier 59,99 Euro. Wer ein physisches Spiel kaufen möchte, muss bis zum 28. Januar 2025 warten. Vorbestellen könnt ihr das physische Spiel schon jetzt.

Ein neuer Trailer, der den Release auf der Nintendo Switch feiert, ist ebenfalls erschienen.

"Life is Strange: Double Exposure erscheint am 19. November digital für Nintendo Switch. Die physische Version erscheint am 28. Januar 2025 und kann jetzt vorbestellt werden. Als Bonus wird bei ausgewählten Händlern ein SteelBook verfügbar sein, solange der Vorrat reicht. Sichere dir deins, indem du jetzt vorbestellst", heißt es in der Videobeschreibung.

In Life is Strange: Double Exposure geht es um Max, eine Fotografin, die ihre Freundin Safi eines Tages tot im Schnee findet. Um Safi zu retten, will Max die Zeit zurückdrehen. Diese Kraft besitzt Max schon seit vielen Jahren, hat sie allerdings sehr lange nicht mehr genutzt.

Statt einen Zeitsprung in die Vergangenheit zu schaffen, verschlägt es Max in eine parallele Zeitlinie. Hier lebt Safi, doch sie ist in Gefahr, denn der Mörder hat es auch hier auf sie abgesehen. Eure Aufgabe ist es, den Mord aufzuklären, bevor dieser passiert und Safi dadurch in beiden Realitäten zu retten.

Double Exposure muss jedoch nicht das Ende von Max als Hauptfigur sein. Das Ende des Abenteuers deutet darauf hin, dass die Fotografin für einen weiteren Auftritt zurückkehren wird.

"Wir sind sicher, dass es noch mehr von Max' Geschichte zu erzählen gibt", sagt Game Director Jonathan Stauder im Gespräch mit Eurogamer.de.