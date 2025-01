Life is Strange Double Exposure ist ein Flop: Square Enix versteht die Welt nicht mehr und fragt euch, was schief gelaufen ist

Life is Strange: Double Exposure ist erst wenige Monate als und doch gilt bereits als Flop. Entwickler Deck Nine Studios entließ im vergangenen Jahr einige Mitarbeiter, was angeblich auf die schlechten Verkaufszahlen des Spiels zurückgeführt werden konnte. Square Enix kann sich gar nicht erklären, wieso das Spiel nicht so gut bei euch angekommen ist. Laut ihnen hätte es für den Titel eigentlich viel besser laufen müssen, besonders da True Colors aus dem Jahr 2021 ziemlich gut abgeschnitten hat.

Life is Strange: Double Exposure Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series, Switch

Release: 29. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: Deck Nine Games / Square Enix

Das Leben ist seltsam

Auf Metacritic schafft es Life is Strange: Double Exposure gerade einmal auf 73 Punkte und die lassen mit einem Score von 4.2 Punkten kaum ein gutes Haar am Spiel.

"Als großer Fan dieser Serie bin ich sehr enttäuscht. DIES IST DAS SCHLECHTESTE SPIEL DER GESAMTEN SERIE UND EINES DER SCHLECHTESTEN SPIELE DES JAHRES 2024. Das gesamte Spiel findet an den GLEICHEN fünf Schauplätzen mit den gleichen Nebenfiguren statt. Das letzte Kapitel ist absolut enttäuschend und könnte nicht früher zu Ende sein", so ein Spieler. Immerhin Grafik und Musik werden hier und da gelobt.

Square Enix hat sich außerdem Feedback aus einer Umfrage eingeholt, um besser einschätzen zu können, wieso True Colors mit einem guten 81er-Score so viel beliebter war. Der Fragebogen hatte einen zeitlichen Umfang von etwa 15 Minuten und trug den Titel "Aufruf an alle Life Is Strange-Fans: Wir wollen von DIR hören!" Darin waren laut Playstationlifestyle Fragen aufgelistet, bei denen Spieler einzelne Aspekte mit Wertungen zwischen eins und fünf bewerten sollten.

Hier sollten die Fans ihre Meinung zur Geschichte, dem Gameplay und der Performance von Life is Strange: Double Exposure abgeben und sagen, wie sehr sich der Kauf des Spiels für sie persönlich gelohnt hat.

Von uns hat das Spiel im Test vier von fünf Sternen erhalten. Benjamin findet, dass der Titel eine "gelungene Fortsetzung" zum ersten Life is Strange ist. Der Titel besitzt eine spannende Geschichte, Plottwists und wenig technische Probleme. Die Reihe sei mit Double Exposure "wieder in Höchstform". Da fragt sich der Publisher zurecht, wieso die Spieler den Titel so sehr hassen.