Life is Strange: Double Exposure Polaroid Fundorte - So entgeht dir kein Foto

Auch im neuen Life is Strange: Double Exposure gibt es wieder Sammelgegenstände, die ihr während eures Abenteuers mit Max Caulfield einsammeln könnt. Dabei handelt es sich um Polaroids, die ihr in bestimmten Bereichen des Spiels findet.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wo ihr diese Polaroids in den einzelnen Kapiteln von Life if Strange: Double Exposure finden könnt.

Anmerkung: Derzeit gibt es nur einen Early Access mit den ersten beiden Kapiteln. Der Rest ist ab dem 29. Oktober 2024 verfügbar.

Life is Strange: Double Exposure Polaroid Fundorte Inhalt:

Wo findet man die Polaroids in Kapitel 1 von Life is Strange: Double Exposure?

Im ersten Kapitel von Life is Strange: Double Exposure könnt ihr drei Polaroid-Fotos finden. Im Anschluss zeigen wir euch die jeweiligen Fundorte zusammen mit dem Namen der Szene. So könnt ihr leicht herausfinden, wo ihr suchen müsst, wenn ihr eine Szene noch einmal wiederholen möchtet.

Polaroid #1

Szene: Ein denkwürdiger Drink

Ihr befindet euch mit Safi in der Bar Turtle. Nach einem anfänglichen Gespräch könnt ihr ein wenig durch die Bar laufen. Geht nach links, an Reggie und Diamond vorbei, und ihr findet das Polaroid-Foto neben der Hintertür.

Hier liegt das Foto in der Bar.

Polaroid #2

Szene: Aufwärtstrend

Nachdem ihr mit Safi und Moses auf dem Dach wart, verlasst ihr dieses und Max macht sich auf den Weg nach Hause. Folgt dem Pfad bis zu einer Abzweigung, die euch rechts zu einer Statue mit einer Eule führt. Das Polaroid-Foto liegt auf dem linken Pfad auf dem Boden. Holt es euch unbedingt, bevor ihr nach rechts geht!

Dieses Foto findet ihr draußen auf dem Weg.

Weitere Fundorte folgen.

