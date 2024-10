Life is Strange Double Exposure: Spoileralarm! Early Access sorgt für Leaks

Seit dieser Woche könnt ihr die ersten beiden Kapitel von Square Enix' Adventure Life is Strange: Double Exposure spielen.

Sofern ihr denn bereit seid, 30 Euro mehr für die Ultimate Edition zu zahlen. Das alles könnte nun aber nach hinten losgehen.

Dataminer veröffentlichen Spoiler

Was man wohl weder bei Square Enix noch bei Deck Nine so richtig bedacht hat, ist, dass sich Dataminer die Early-Access-Version bis ins letzte Detail anschauen.

Und dabei sind sie auch fündig geworden, denn sie entdeckten unverschlüsselte Audio-Dateien, die zum Rest des Spiels gehören. Und das führt wiederum nicht ganz zwei Wochen vor dem Release dazu, dass Spoiler im Netz landen.

Wie PlayStation LifeStyle berichtet, gibt es zum Beispiel auf Reddit einen Beitrag, der wohl große Teile der Story zusammenfasst.

Push Square ergänzt, dass es sich dabei wohl um Details zum Antagonisten, der Geschichte und zu den möglichen Enden handelt. Ihren Ursprung haben die Angaben wohl auf 4chan, bevor sie dort gelöscht wurden. Aber das scheint nichts daran zu ändern, dass sie sich nun im Umlauf befinden.

Insgesamt umfasst Life is Strange: Double Exposure fünf Kapitel. Wer sich die Ultimate Edition kauft, kann die ersten beiden schon jetzt vorab spielen und dann zum offiziellen Release weitermachen.

Nach Ankündigung der Ultimate Edition hatte Square Enix bereits heftige Kritik von Fans dafür erhalten, da der Publisher damit im Grunde 30 Euro verlangt, nur damit man schon früher spielen kann.

Early-Access-Phasen kennt man auch von anderen Spielen, wenngleich der Zeitraum selten so groß ausfällt und auch der Aufpreis häufig nicht ganz dieser Differenz wie in diesem Fall entspricht.

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.