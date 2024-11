Life is Strange Double Exposure: "Viele technische Herausforderungen" - So viel Aufwand steckt hinter der Entwicklung

Für die Entwicklung des Adventures Life is Strange: Double Exposure wechselte Entwickler Deck Nine Game zur Unreal Engine 5. Dieser Wechsel ermöglichte erst einige Dinge im Spiel, insgesamt hatte man dabei aber mit "vielen technischen Herausforderungen" zu kämpfen.

Das liegt unter anderem daran, dass ihr euch im Spiel in zwei verschiedenen Zeitlinien bewegen könnt.

Zwei Welten bringen Probleme mit sich

"Wir hatten viele technische Herausforderungen", gibt Game Director Jonathan Stauder im Gespräch mit Eurogamer.de an. "Beide Zeitlinien stehen dem Spieler gleichzeitig zur Verfügung, das heißt, wir mussten immer beide Versionen eines Levels und alle Nicht-Spieler-Charaktere darin gleichzeitig laden."

"Wir mussten bestimmte Richtlinien dafür entwickeln, wie komplex die Levels werden durften. Größere Levels mussten weniger einzigartige Unterschiede aufweisen, während kleinere Levels mehr Unterschiede haben konnten. Wir mussten das Budget für nicht spielbare Charaktere auf beide Zeitlinien aufteilen, das heißt 40 Charaktere in der Snapping Turtle mussten auf 25 in der lebenden Zeitlinie und 15 in der toten Zeitlinie aufgeteilt werden. Andernfalls würde die Framerate zu stark sinken."

Einfluss hatte das unter anderem auch auf die Motion-Capture-Aufnahmen: "Ein Mysterium, das sich in zwei parallelen Zeitlinien entfaltet, bedeutete auch, dass man während der Entwicklung den Überblick behalten musste", ergänzt er. "Die meisten unserer Schauspieler mussten zwei Versionen ihres Charakters verkörpern. Während der Motion-Capture-Sitzungen mussten wir im Auge behalten, in welcher Zeitlinie wir eine Szene drehten, damit die Darstellungen der Charaktere entsprechend angepasst werden konnten. Und wir drehten oft Szenen aus mehreren Teilen des Spiels am selben Tag."

Ohne die Unreal Engine 5 sei Max' neue Kraft indes überhaupt nicht in der Form möglich gewesen, betont Stauder: "Max' neue Fähigkeit, zwischen zwei parallelen Zeitlinien zu wechseln, wäre ohne den Wechsel zu Unreal 5 und unseren Fokus auf die aktuelle Konsolengeneration nicht möglich gewesen. Beide Zeitlinien gleichzeitig im Speicher laufen zu lassen und den sofortigen Wechsel zwischen ihnen zu ermöglichen, wäre viel schwieriger zu realisieren gewesen, wenn wir nicht die Engine aufgerüstet hätten. Wir haben dadurch nicht nur Max' neue Fähigkeiten ermöglicht, sondern auch den Detailgrad des Spiels im Vergleich zu früheren Teilen weiter verbessert."

Ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den kreativen und technischen Teams ist, dass Max anfangs gar nicht die Möglichkeit hatte, in die andere Zeitlinie zu sehen und zu hören. Das ergab sich erst später.

"Das entwickelte sich, als unsere technischen Teams herausfanden, wie man beide Zeitlinien gleichzeitig ablaufen lassen kann", erklärt Stauder. "Sobald wir wussten, wie das funktionieren würde, haben wir damit experimentiert, dass Max in der Lage sein würde, Ereignisse in beiden Zeitlinien zu sehen und zu hören. Zunächst sollte dies nur eine visuelle Verschönerung sein, um den Wechsel zwischen den Zeitlinien so plastisch wie möglich zu machen."

"Aber dann wurde klar, dass wir es den Spielern erlauben konnten, zwischen den Zeitlinien zu spionieren, da wir ohnehin beide gleichzeitig laufen ließen. Es war immer noch ein komplexer Prozess, den Puls in eine häufig genutzte Spielmechanik zu verwandeln, aber wir wären nie auf die Idee gekommen, wenn die technischen Teams nicht so inspirierende Arbeit geleistet hätten, um die Max' Fähigkeit zum Wechsel der Zeitlinien zum Laufen zu bringen."

Unterdessen erwies sich auch die Fortsetzung von Max' Geschichte aus Teil eins als eine ziemliche Herausforderung.

Life is Strange: Double Exposure erschien Ende Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Mehr dazu könnt ihr in unserem Test zu Life is Strange: Double Exposure nachlesen.