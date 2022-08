Life is Strange: Kommt im September endlich auf die Nintendo Switch

Life is Strange kommt in Kürze endlich auf die Nintendo Switch, jetzt steht der Release-Termin fest.

Am 27. September 2022 veröffentlicht Nintendo Switch die Arcadia Bay Collection für Nintendos Konsole.

Nur ein Spiel auf der Cartridge

Die Arcadia Bay Collection umfasst Remasters von Life is Strange sowie von Life is Strange: Before the Storm.

Allerdings befindet sich lediglich Life is Strange auf der Cartridge der Arcadia Bay Collection. Das Remaster von Before the Storm müsst ihr euch herunterladen.

In Life is Strange geht es um die beiden Charaktere Max und Chloe. Max entwickelt die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen. Somit kann sie entscheidenden Einfluss auf Ereignisse in Arcadia Bay nehmen.

Square Enix verspricht für die Remasters unter anderem eine "verbesserte Grafik für Charaktere und Umgebungen, die für Nintendo Switch überarbeitet und optimiert wurde".