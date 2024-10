Life is Strange: Max kehrt auch nach Double Exposure zurück

Nach ihrer Rückkehr in Deck Nine Games' Adventure Life is Strange: Double Exposure verschwindet Max Caulfield, die schon Protagonistin im allerersten Life is Strange war, nicht wieder von der Bildfläche.

Eine erneut Rückkehr von Max deutet das Entwicklerstudio ganz am Ende des neuesten Teils mit einer kleinen Einblendung an.

Max' Geschichte in Life is Strange geht wieder

Nachdem der Abspann beendet und eine Post-Credit-Szene gelaufen ist, wird auch noch ein kurzer Satz eingeblendet: "Max Caulfield wird zurückkehren."

Mehr verrät man an dieser Stelle nicht, aber nach Double Exposure ist es – ohne groß zu spoilern – nicht überraschend, dass Max' Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist.

Max wird zurückkehren.

Der neueste Teil der Reihe zeigt Max einige Jahre nach dem ersten Life is Strange. Mittlerweile ist sie als Fotografin an der Caledon-Universität tätig.

Doch nicht nur ihre Welt wird erneut erschüttert, als sie ihre Freundin Safi tot im Schnee findet. Sie versucht ihre alten Kräfte zu reaktivieren und die Zeit zurückzudrehen, doch sie scheitert und entwickelt stattdessen eine neue Kraft.

Nun ist es ihr möglich, zwischen zwei Zeitlinien zu wechseln. In der anderen lebt Safi noch, doch auch dort droht Gefahr, weswegen Max alles daran setzt, einerseits das Rätsel um ihren Tod zu lösen und andererseits zu verhindern, dass der anderen Safi etwas passiert.

Für die Art, wie Deck Nine die Story fortsetzt, hatte es von einigen Leuten schon Kritik und Hasskommentare gegeben. Dazu hat sich Auch der Creative Director des Studios Dont Nod, das für den ersten Teil verantwortlich, zu Wort gemeldet und zu respektvollem Umgang aufgerufen.

Life is Strange: Double Exposure ist ab dem heutigen 29. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Mehr zum Spiel lest ihr im Test zu Life is Strange: Double Exposure.