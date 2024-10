Like A Dragon: Amazons Yakuza-TV-Serie zeigt Kiryu im Trailer

Amazon hat einen Trailer zur kommenden Prime-Video-Serie Like A Dragon: Yakuza veröffentlicht. In knappen zwei Minuten erhaltet ihr einen Einblick in die Geschichte, die dem aus den Videospielen bekannten Protagonisten Kazuma Kiryu folgt.

Amazons Trailer zu Like A Dragon ist da

Regie für die TV-Adaption führen Masaharu Take, den ihr von 100 Yen Love kennen könntet, sowie Kengo Takimoto. Ryoma Takeuchi, der aus Kamen Rider Drive bekannt ist, schlüpft in die Rolle des Kazuma. Am 24. Oktober könnt ihr die Serie auf Amazon Prime Video anschauen.

"Dieses japanische Action-Drama taucht in die dunkle Unterwelt der Yakuza ein und erforscht das universelle Thema der Familie nicht nur durch die Blutlinie, sondern auch durch die Beziehungen zwischen Yakuza-Bossen und ihren Untergebenen, Waisen und ihren Betreuern sowie Mentoren und Schülern", heißt es in der Videobeschreibung.

"Diese Beziehungen sind mal von tiefer Zuneigung, mal von heftigen Konflikten geprägt, und alle sind eng miteinander verwoben. Die Geschichte spielt in der fiktiven Stadt Kamurocho und entfaltet sich in zwei sich überschneidenden Zeitebenen - 1995 und 2005."

Weiter heißt es: "Im Jahr 1995 planen Kiryu und seine Freunde Nishiki, Yumi und Miho einen Raubüberfall auf eine örtliche Spielhalle, um ihrem restriktiven Leben zu entkommen. Die Spielhalle steht jedoch unter der Kontrolle der Dojima-Familie, einer mächtigen Yakuza-Organisation, die Kamurocho beherrscht."

"Sie tauchen in die von der Yakuza kontrollierte Unterwelt von Kamurocho im Jahr 1995 ein. Währenddessen steht Kiryu im Jahr 2005 kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Er erfährt von Detective Date, dass seine Freunde in Gefahr sind und beschließt, nach Kamurocho zurückzukehren, um sie zu beschützen. Ihre Freundschaft hat sich jedoch verschlechtert, da die Spannungen zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz auf dem Siedepunkt sind."

Das nächste Like-A-Dragon-Spiel erscheint wiederum im Februar 2025 und entführt Fans der humorvollen Spielreihe ins warme Urlaubsparadies Hawaii. Like A Dragon: Pirate Yakuza bricht jedoch mit einer Tradition der Reihe und wird ein Action-Adventure. Hauptrolle nimmt hier diesmal Goro Majima ein.