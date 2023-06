Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Kazuma Kiryu kehrt Ende des Jahres zurück

Was im Vorfeld schon gemunkelt wurde, hat Sega auf dem Game Fest 2023 mit einem Trailer bestätigt: Am 9. November erscheint mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (was für ein Titel!) der bereits im vergangenen Jahr angekündigte Ableger der vormals Yakuza genannten Serie. Und nicht nur das, denn mit Gaiden kehrt auch der frühere Protagonist, Kazuma Kiryu zurück.

Huch, so kennt man Kazuma... Verzeihung: Joryu doch gar nicht.

Nachdem er im sechsten Teil seinen offiziellen Ausstand gab, hat der seinen Tod nämlich vorgetäuscht und lebt inzwischen mit dem Codenamen Joryu, unter dem er weiterhin das tut, was er am besten kann: Bösewichte vermöbeln. Das ging schon aus den geleakten Informationen hervor. Und er muss ja auch in Form bleiben, denn in Like a Dragon 8 wird er gemeinsam mit Ichiban Kasuga unterwegs sein.

Im Video zu Gaiden sah man ihn jedenfalls ähnlich zulangen, wie man es von ihm gewohnt war. Viel mehr lässt sich aus den kurzen Spielszenen allerdings nicht ablesen. Auf jeden Fall führt ihn die Handlung nach Sotenbori, Yokohama sowie in an einen dritten Schauplatz, wo er unter anderem Personenschutz leistet – mit adretter Brille auf der Nase.

Das hier kommt schon eher hin.

Erscheinen wird Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wie gesagt am 9. November, und zwar für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X sowie PC. Im kommenden Jahr will Sega dann Like a Dragon 8 veröffentlichen, in dem die große Geschichte weitergeht.