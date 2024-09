Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii angekündigt, sieht genau so verrückt aus wie es klingt

Sega und Ryu Ga Gotoku haben Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii angekündigt.

Das Spiel wurde heute während eines Livestreams von RGG angekündigt und soll am 28. Februar 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Von Insel zu Insel

Bei diesem neuesten Teil handelt es sich nicht um einen Rollenspiel-artigen Ableger, sondern um ein Action-Adventure mit Goro Majima in der Hauptrolle.

Ihr segelt über die offene See und könnt verschiedene Locations wie Hawaii (in Infinite Wealth eingeführt), Rich Island (eine kleine, isolierte Insel) oder Madlantis (ein Schiffsfriedhof voller Piraten) besuchen.

Abseits dieser drei Hauptorte könnt ihr aber auch andere Geheimnisse in der Spielwelt entdecken.

"Zum ersten Mal ist Goro Majima der Hauptprotagonist in einem Spiel", sagte Produzent Ryosuke Horri während des Livestreams.

"Das Design der Kämpfe ist sehr unterschiedlich. Sie sind schnell und haben viel von dem, was Majima einzigartig macht – genau das war unser Ziel."

Erstmals in der Reihe könnt ihr auch in Kämpfen springen, ebenso wechselt ihr frei zwischen den beiden Kampfstilen Mad Dog und Sea Dog. Ersterer erinnert an Kämpfe im Yakuza-Stil, der andere lässt euch zwei Entermesser gleichzeitig tragen oder andere besondere Waffen einsetzen. Ebenso mit dabei sind Minispiele wie Crazy Delivery, Dragon Kart, Outfits, Minato Girls und Karaoke.

Lika a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii folgt damit auf das in diesem Jahr veröffentlichte Like a Dragon: Infinite Wealth, das überwiegend gut aufgenommen wurde.

In Kürze startet übrigens auch eine Serienadaption von Yakuza bei Prime Video. Die ersten drei Episoden von Like a Dragon: Yakuza werden am 25. Oktober 2024 veröffentlicht, drei weitere folgen am 1. November 2024.