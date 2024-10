Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint früher - umschifft so Monster Hunter Wilds

Um Monster Hunter Wilds aus dem Weg zu gehen, verlegen Publisher Sega und Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios ihr kommendes Spin-off Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vor. Das Action-Adventure erscheint also etwas früher, damit es nicht mit dem wohl am meisten erwarteten Spiel Anfang 2025 zusammenfällt.

Like A Dragon: Pirate Yakuza setzt seine Segel früher

Statt am 28. Februar 2025 erscheint Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii jetzt am 21. Februar. Es scheint ungewöhnlich einen Titel vorzuziehen, außer, ein gewaltiges Spiel hat sein Release-Datum auf denselben Tag gelegt.

Ja, Like a Dragon teilte sich bis vor kurzem den Launch-Tag mit Monster Hunter Wilds. Und diesem Game-Gigant möchte man nicht in die Quere kommen. Statt von einem der größten AAA-Spiele des kommenden Jahres verschlungen zu werden, gibt Pirate Yakuza den Monsterjägern eine eigene Bühne und tritt eine Woche davor ins Rampenlicht. Ein bisschen wie bei einer Vorband und dem Haupt-Act.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint dann auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC. Am 20. September kündigte Ryu Ga Gotoku den Ableger an und nannte dort auch das alte Release-Datum.

Das Spin-off folgt dem charismatischen Goro Majima, der bereits in einigen Yakuza-Spielen auftauchte. "Eine neue Legende beginnt, während du in die Stahlkappenstiefel von Goro Majima schlüpfst, einem Mann, der sein Gedächtnis verloren hat und sich als Pirat auf offener See neu erfindet. Begib dich mit einem Ex-Yakuza-Piratenkapitän und seiner Crew auf ein verrücktes, modernes Piratenabenteuer. Erlebe auf der Jagd nach Erinnerungen und Schätzen aufregende Kämpfe an Land und auf See", heißt es auf Steam.

Ihr könnt die offene See erkunden, Feinde mit Kanonen beschießen und zwischen zwei Kampfstilen wechseln, die die Yakuza-Vergangenheit und sein Leben auf See verkörpern. Zusätzlich gibt es allerlei Minispiele wie Crazy Delivery, Dragon Kart, Outfits, Minato Girls und Karaoke. Noch mehr Like a Dragon gibt es außerdem bald auf Amazon Prime. Am 25. Oktober erscheint hier die Serie zur Spielreihe.