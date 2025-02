Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Neuer Story-Trailer zeigt Samoa Joe als Piratenkönig – Begleitet Majima auf ein Abenteuer voller moderner Piraterie, skrupelloser Schurken und Schätze

Sega hat einen neuen Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii veröffentlicht, der erstmals den mysteriösen Piratenkönig Raymond Law, gespielt von AEW-Wrestler Samoa Joe, vorstellt. Das Spiel knüpft an die Ereignisse von Like a Dragon: Infinite Wealth an und schickt Goro Majima auf ein völlig neues Abenteuer. Der Trailer gibt erste Einblicke in die Story, das Piraten-Setting und einige der Gefahren, die Majima auf seiner Reise erwarten.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaiii Genre: Action-Adventure, Brawler, Piraten

Plattform: PC

Release: 21. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Ryu Ga Gotoku / Sega

Ein gefährliches Abenteuer auf hoher See

Nach einem Schiffbruch erwacht Majima ohne Erinnerung auf einer einsamen Insel. Dort begegnet er Noah, einem Jungen, der ihn gerettet hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise über den Ozean, um Majimas Vergangenheit zu entschlüsseln. Doch ihre Suche wird schnell gefährlich: Halsabschneider, moderne Piraten und skrupellose Schurken jagen nach einem legendären Schatz. Dabei kombiniert das Spiel die bekannte Action-RPG-Formel der Like a Dragon-Reihe mit einem frischen Piraten-Setting, das neue Mechaniken, Kämpfe und erkundbare Inseln bietet.

Plündert Schätze und erkundet geheime Orte

Spieler können sich auf epische Seeschlachten, herausfordernde Kämpfe und überraschende Wendungen freuen. Neben klassischen Straßenkämpfen könnte es vermutlich auch neue Kampfstile geben, die an das Piraten-Thema angepasst sind. Die Mischung aus Land- und Seekämpfen könnte frischen Wind in die Reihe bringen. Zudem locken versteckte Schätze, geheime Orte und unentdeckte Inseln.

Auch eine englische Synchronisation soll durch einen einen VO-Patch zum Launch hinzugefügt werden. Das Spiel erscheint am 21. Februar 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und PC. Wer vorbestellt, erhält Ichiban Kasuga und seinen Krabben-Begleiter Nancy als Crew-Mitglieder. Zusätzlich kann Majima zwei von Ichibans ikonischen Outfits tragen.

Mit einer Mischung aus Piraten-Action, spannender Story und bekannten Charakteren bringt Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii frischen und doch verrückten Wind in die Serie. Samoa Joe als charismatischer Piratenkönig könnte ein witziges Extra im Spiel werden. Fans können sich auf den baldigen Release freuen und sich schon jetzt auf die hohe See vorbereiten.