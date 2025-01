Elegante Säbel-Pirouette in Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii - Majimas Kampfstil beinhaltet eine Violine und angriffslustige Quallen

Aaaaarrrgh, das sind wir wieder mit neuen Details zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Das Spiel mit dem ungemütlichen langen Namen erhält einen ebenso langgestreckten Trailer. In wahnsinnigen 14 Minuten könnt ihr euch den Kampfstil von Protagonist Majima und die großen Seeschlachten zu Gemüte führen.

Seid ihr mehr so der verrückte Hund oder der Seehund?

Sega führt uns in eine Welt zwischen Mafia und Piraterie ein. Die Kampfstile und Schlachten sind allesamt wunderbar maritim angehaucht, manchmal mit einer leichten Brise, manchmal mit stürmischen Böen. Und wie es bei Entwickler Ryu Ga Gotoku typisch ist, nimmt man das Thema nicht allzu ernst. Einige Angriffe sind urkomisch, andere wirken völlig albern. So oder so zaubert der Like-A-Dragon-Charme mir in der Vorschau wieder ein Schmunzeln ins Gesicht.

Insgesamt zwei Kampfstile besitzt Majima im Spin-off zwischen denen er jederzeit frei wechseln kann. Zusätzlich kann sich der Protagonist noch zwei weitere Mechaniken zunutze machen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Sea Dog: In diesem Stil nutzt Majima typische Piratenwaffen, wie Säbel, Pistolen und Enterhaken. Klingen kann er wie Bumerangs werfen, um auch ein wenig auf Distanz gehen zu können, und Gegner kann er mithilfe des Enterhakens an sich heranziehen.

Mad Dog: Dieser Stil lässt euch euren kräftigen Körper als Waffe einsetzen. Majima kann Angriffe blocken, ihnen ausweichen und sie sogar kontern und kann seine eigenen Angriffe durch Aufladen verstärken. Er kann wie wild herumwirbeln und dem Gegner geschickt von unten einen rechten Haken verpassen.

Wie Naruto kann Majima eine Doppelgänger-Gang beschwören, die seine Feinde angreifen, sobald sich seine "Wahnsinn"-Leiste gefüllt hat. Er erhält Wahnsinn, wenn er erfolgreiche Angriffe durchführt. Daneben könnt ihr mit dem Ex-Yakuza-Piraten passende und extrem groß geratene Verbündete herbeirufen - darunter ein gigantischer Papagei, ein übergroßer Hai, ein riesiger Schimpanse oder einen Haufen Quallen. Diese Wesen ruft ihr mithilfe von verzauberten Instrumenten herbei.

Insgesamt soll das Spiel eure Kreativität bei der Kombination der vielen Kampfmöglichkeiten belohnen, heißt es im Trailer. Improvisierte Waffen - Mülleimer oder Parkbänke - helfen euch ebenfalls weiter.

Und auch zu den Seeschlachten gibt es Details. Euer Schiff könnt ihr optisch nach euren Wünschen gestalten. Den klassischen und fast schon langweiligen Jolly Roger könnt ihr dann durch verwirrend bunte Flaggen und Segel ersetzen. Dann sammelt ihr euch eine Crew zusammen und bildet sie aus - dazu gehört natürlich auch zusammen saufen zu gehen. Das Arsenal für Heck, Achterdeck, Steuerbord und Backbord könnt ihr verbessern (es gibt sogar Laserkanonen und Flammenwerfer!) und eure Mannschaft strategisch einteilen.

Ihr habt es zudem nicht nur mit anderen Piraten und Schiffen zu tun, sondern auch mit mächtigen Seemonstern. Nebenbei müsst ihr auch noch lenken und auf die Gesundheit von Schiff und Crew achten, damit ihr nicht unverhofft baden geht. Am Ende einer Schlacht könnt ihr sogar das andere Schiff entern und im direkten Kampf zeigen, aus welchem Holz eure Beine geschnitzt sind.