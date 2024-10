Like a Dragon: Thunfischangler statt Piraten? Alte Ideen für Pirate Yakuza in Hawaii

Wieso mischt Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio in seinem neuen Like-A-Dragon-Spin-off Piraten und Yakuza? Die Idee hat seine Wurzeln in einem ulkigen Konzept, bei dem das Action-Adventure von einem Freibeuter- zu einem Angelabenteuer gemacht hätte.

Was von der Idee heute geblieben ist

In einem neuen PlayStation-Blog spricht Masayoshi Yokoyama, Chef des japanischen Entwicklerstudios, über die Anfänge von Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii.

Die Entwicklung von Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii begann im Sommer 2023 - also kurz nach dem Launch von Like a Dragon: Infinite Wealth. Zu dieser Zeit sah das Spin-off deutlich ungefährlicher aus. Statt fiesen Piraten und Säbeln ging es hier vor allem um das Angeln von Thunfischen.

"Etwa im Juni oder Juli 2023, lange vor der Veröffentlichung von Infinite Wealth, dachte das Entwicklerteam bereits über die Idee eines Spin-offs von Infinite Wealth nach", so Yokoyama. "Selbst wenn wir Like a Dragon 9 machen würden, wussten wir, dass dies nicht ausreichen würde, um die Geschichte einzufangen und zu erzählen."

Gegen Ende der Entwicklung von Infinite Wealth kam uns die Idee eines Spin-offs mit Charakteren, die nicht Ichiban Kasuga sind. Es war fast so, als würden wir eine aufgeblasene Nebenhandlung für Infinite Wealth erschaffen. Schon seit einiger Zeit wollte ich ein Spiel namens 'Like a Dragon: Tuna' entwickeln, in dem Kazuma Kiryu als Thunfischfischer auf See gegen Fischerboote kämpft."

"Lange Rede, kurzer Sinn: Das Projekt wurde nie verwirklicht, aber die Schlüsselwörter 'Schiff', 'Meer' und 'Kampf', die sich seitdem in meinem Kopf festgesetzt hatten, entwickelten sich zum Konzept der Piraten."

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wird am 25. Februar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series und PC erscheinen. Das Spiel stellt eine Fortsetzung des Action-Abenteuers Like a Dragon: Infinite Wealth dar und folgt dem charismatischen Goro Majima, der bereits in einigen Yakuza-Spielen auftauchte.