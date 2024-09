Linkin Park singt für League of Legends: Endlich ein World's Song nach meinem Geschmack

Linkin Park steuern den Worlds-Song für League of Legends im Jahr 2024 bei. Eine Nachricht, die so plötzlich kam, wie der Neustart der Band, die mit dem ehemaligen Frontsänger Chester Bennington in den frühen 2000ern weltweit erfolgreich war. Gemunkelt wurde allerdings schon länger über die Beteiligung von Linkin Park am neuen Song für die Weltmeisterschaft des MOBAs. Ganz geheim halten konnte die Band diese Ankündigung also nicht. Inzwischen ist der Worlds-Song samt Musikvideo veröffentlicht und ich habe natürlich reingehört.

Endlich ein Metal-Song für die LoL-Worlds

Für mich und viele andere war Linkin Park zu dieser Zeit ein Einstieg in das Metal-Genre. League of Legends war mein Einstieg in die Welt der kompetitiven Spiele. Sowohl Band als auch Spiel liegen mir deshalb sehr am Herzen und beide gemeinsam in einem Werk vereint zu sehen ist pure Nostalgie - auch, wenn der Schatten von Chester Benningtons Selbstmord immer noch ein wenig über dem Comeback der Band schwebt. Doch hier soll es jetzt nicht mehr um die Vergangenheit gehen, sondern um die Gegenwart. Also weg mit der Melancholie und rein in die Musik.

Heavy Is The Crown ist der bisher härteste Worlds-Song und das mit Abstand. Noch nie wurde in einem Lied für die Weltmeisterschaft geschrien oder gegrowlt. Um ehrlich zu sein, hätte ich es Riot Games nicht zugetraut, einer Metalband das musikalische Zepter für die Worlds zu reichen. Gehofft habe ich es jedoch immer. Wobei man sich mit Linkin Park immer noch in einem recht sanften Bereich des Metal-Genres bewegt, das immer noch vielen Hörern zusagen sollte. Selbst, wer kein Metal hört, dem sollten "In The End" oder "Numb" sicher auch etwas sagen. Gleichzeitig erhält Linkin Park für ihren Neuanfang mit Sängerin Emily Armstrong eine große Bühne, auf der sie einen ihrer neuen Songs präsentieren können.

Mit Linkin Parks Beitrag zur Weltmeisterschaft kommt endlich etwas Abwechslung in das Portfolio der Worlds-Lieder. Zwischen den vielen Pop-Songs versteckten sich hier und dort mal Rock-Einflüsse, aber so richtig geknallt hat es bisher noch nicht. Dennoch sind mir Warriors, Rise, Worlds Collide und Legends Never Die bis heute im Ohr geblieben und grüßen den Gehörgang, wenn ich meine Playlist im Shuffle laufen lasse. Die neueren Einträge aus dem Jahr 2020 und aufwärts haben mich allerdings nie so wirklich abgeholt. Ich empfand sie als weniger episch und etwas blasser. Vielleicht trafen sie meinen persönlichen Geschmack einfach etwas schlechter. Soll ja vorkommen.

Heavy Is The Crown beginnt unserem GOAT, Lee "Faker" Sang-hyeok, wie er in eine Schlacht reitet. Wenige Sekunden später ertönen auch schon Schlagzeug, Bass und E-Gitarre und wir sehen die stiliseirten Mitglieder von Linkin Park im Musikvideo. Die Melodie am Anfang des Songs hat etwas von "What I've Done" und geht dann im Stil von "Bleed It Out" zu Mike Shinodas Sprechgesang über. Ein wenig sanfter wird der Übergang zum Refrain, in dem dann Emily einsteigt und die volle, kratzige Härte ihrer Stimme ausspielt. Jedoch bewegen wir uns hier noch nicht im völlig wilden Metal, es bleibt hart, aber gemäßigt. Vielleicht verspüre ich eine leichte "New Divide"-Energie? Nach dem zweiten Refrain kommt dann ein richtig brutaler Breakdown - brutal für Linkin Park, ihr wisst schon - der dem Lied die Krone aufsetzt und wieder ein wenig zum "Bleed It Out"-Gefühl zurückführt. Ihr könnt also ein etwas härteres Lied im Stil von Minutes to Midnight erwarten.

Warum ich als Videospiel-Journalistin versuche, ein Musikstück zu analysieren? Keine Ahnung, aber ich habe gerade richtig Bock, meine Gedanken zu diesem Song abzutippen. Schreibt auch gern eure Gedanken in die Kommentare, damit ich mich mit den Metal-Connaisseuren unter den Lesern und Leserinnen austauschen kann. Insgesamt würde ich sagen, dass es mein bisher liebster Worlds-Song ist, aber nicht mein liebster Linkin-Park-Song. Zumindest geht er besser ab als The Emptiness Machine. Auf den vermutlich kommenden Auftritt bei den Worlds in London bin ich schon wahnsinnig gespannt. Was sagt ihr?