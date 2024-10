Little Nightmares 3 beobachtet euch im neuen Halloween-Trailer

Bandai Namco hat einen neuen Halloween-Trailer zum Rätsel-Jump-’n’-Run-Adventure Little Nightmares 3 veröffentlicht.

Das Video verschafft euch neue Eindrücke aus der Süßigkeiten-Fabrik und zeigt die erste Begegnung mit der Aufseherin, die diesen Ort bewohnt.

Little Nightmares 3: Unterwegs in der düsteren Fabrik

Low und Alone streifen durch diese düstere Fabrik, während die Arbeiter dort Tag und Nacht Berge von Süßigkeiten herstellen.

Überwacht werden sie dabei vom wachsamen Auge der Aufseherin. Low und Alone müssen dabei "Hand in Hand denken", um diesem Albtraum zu entkommen.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen:

"Little Nightmares 3 erzählt von der Reise von Low und Alone, die nach einem Ausweg aus dem Nirgendwo suchen", heißt es. "Gefangen in der Spirale, einer Ansammlung verstörender Orte, müssen die beiden Freunde zusammenarbeiten, um zu überleben und den in den Schatten lauernden Bedrohungen zu entkommen."

Erstmals in der Geschichte der Little Nightamres-Reihe könnt ihr nicht nur alleine spielen, sondern auch zu zweit im Online-Koop-Modus. Habt ihr keinen menschlichen Mitspieler oder eine Mitspielerin zur Hand, spielt ihr alleine mit einem KI-Begleiter.

Ursprünglich wurde Little Nightmares 3 für 2024 angekündigt, wurde allerdings bereits im Mai auf 2025 verschoben.

"Die Teams von Supermassive Games und Bandai Namco Europe haben hart daran gearbeitet, die bestmögliche Erfahrung für den nächsten Teil der Serie zu liefern", teilte man damals mit. "Wir können es kaum erwarten, euch nach Nowhere zurückkehren zu lassen, aber wir möchten auch sicherstellen, dass das Spiel die Sorgfalt und Liebe erfährt, die es verdient. Qualität hat höchste Priorität für uns und wir wissen, dass es euch genauso geht wie uns. Aus diesem Grund haben wir die Entscheidung getroffen, den Release des Spiels auf 2025 zu verschieben."

Ana konnte Little Nightmares 3 bereits anspielen und verrät euch in diesem Artikel ihre Eindrücke dazu.

Little Nightmares 3 erscheint 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.