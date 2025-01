Eingestellte Live-Service-Spiele von Bend und Bluepoint: Studios sollen angeblich erst gleichzeitig mit der Öffentlichkeit vom Entwicklungsstopp erfahren haben

Wie vergangene Woche bekannt wurde, stellt Sony zwei Live-Service-Spiele von Bend Studio und Bluepoint Games ein. Anscheinend erfuhren die betroffenen Teams erst zeitgleich mit der Öffentlichkeit von der Entscheidung. Die Absagen erfolgten demnach nach einer umfassenden Überprüfung von Sonys Live-Service-Strategie, wodurch man offenbar auf die aktuelle Marktsituation reagiert.

Live-Service-Spiel von God of War gestoppt

In einem Bericht von Bloomberg schrieb Jason Schreier, dass es sich bei Bluepoints Projekt um ein Live-Service-Spiel im God of War-Universum handelte, während Details zu Bends Spiel nicht bekannt gegeben wurden. Für die Entwickler war die Nachricht ein Schock, da sie angeblich nicht vorab informiert wurden. "Ich habe mir das ein wenig angeschaut", erklärte Journalist Jeff Grubb in seiner Game Mess Mornings-Show. "Ja, das ist alles wahr. Die beiden Studios haben es zur gleichen Zeit wie alle anderen erfahren, also werden die Leute heute zur Arbeit gehen und sich fragen: 'Hey, okay, was machen wir jetzt?’" Kurz nach Schreiers Bericht bestätigte Sony die eingestellten Projekte offiziell.

Zukunft der Studios

Die Studios stehen nun vor der Herausforderung, neue Projekte vorzuschlagen und dabei Sonys veränderte Anforderungen zu berücksichtigen. Laut Grubb galten Live-Service-Spiele und bekannte Marken wie God of War in der Vergangenheit als sichere Basis, um bei Sony grünes Licht für ein Projekt zu erhalten: "Vor ein paar Jahren brachten sie ihren Pitch zu PlayStation, [...] dann bekamen sie grünes Licht, [...] können ihr Studio ausbauen [...]."

Doch Sonys Strategie hat sich gewandelt, möglicherweise auch infolge großer Fehlschläge wie Concord, einem Live-Service-Spiel, dessen Server bereits zwei Wochen nach Veröffentlichung heruntergefahren wurden.

Sony betonte jedoch: "Bend und Bluepoint sind hochqualifizierte Teams und geschätzte Mitglieder der PlayStation Studios. Wir arbeiten eng mit beiden an ihren nächsten Projekten." Trotz der Absagen bleiben beide Teams wichtige Bestandteile der PlayStation Studios.

Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Zukunft der Studios zu sichern. Diese Phase könnte innovative Projekte hervorbringen, doch die Unsicherheit bleibt ein Hindernis. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Teams auf die veränderten Rahmenbedingungen einstellen und woran sie dann arbeiten werden.