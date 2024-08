Logitech G309 Lightspeed Gaming-Maus im Test - Ich bin rundum zufrieden

Leichte Gaming-Maus ohne unnötigen Schnickschnack, mit sehr guter Performance und einem ebenso guten Preis.

Logitech ist mit einer weiteren Maus zurück. Diesmal ist es die G309 Lightspeed, die - passend zu ihrem Namen - nicht nur eine blitzschnelle Geschwindigkeit verspricht. Sie verzichtet auch größtenteils auf Spielereien und konzentriert sich auf die Basics, die man normalerweise so für den Alltag benötigt. Und dafür sollt ihr dann rund 90 Euro bezahlen. Lohnt sich die Investition? Logitech G309 Lightspeed Release: 09.07.2024

Hersteller: Logitech

Preis: ca. 90 Euro

Box & Zubehör: Neben der Maus selbst findet ihr in der Verpackung noch ein USB-Dongle für die 2,4-GHz-Verbindung sowie ein USB-Verlängerungskabel für dieses. Ebenso ein paar Griffflächen-Aufkleber, die für besseren Halt sorgen sollen, eine Batterie vom Typ AA (dazu gleich mehr) sowie eine Bedienungsanleitung.

Verarbeitung: Die G309 ist nicht die größte Maus, die Logitech je hergestellt hat, aber ebenso wenig die kleinste. Sie bewegt sich in einem guten Mittelfeld und ist obendrein symmetrisch gestaltet, also können auch Linkshänder sie gut benutzen. Die Verarbeitung ist sehr gut, alles fühlt sich stabil und wertig an, störende Elemente, Kanten oder sonstige Schwachstellen sind nicht auszumachen. Die Maus liegt gut in der Hand und besteht wiederum komplett aus Plastik ohne besondere Oberflächen. Dafür liegen dann ja optional die Griffflächen-Aufkleber dabei, wenn ihr diese nutzen möchtet.

Im Gegensatz zu manch anderen Logitech-Mäusen verzichtet die G309 zudem komplett auf eine RGB-Beleuchtung. Ihr habt lediglich eine kleine LED auf der Oberseite, die euch den Zustand des Akkus anhand verschiedener Farben (grün, gelb, rot) verdeutlicht. In puncto Buttons haben wir die beiden Haupttasten, zwei an der Seite, das Mausrad sowie eine dahinter für die dpi-Einstellung.

Obendrein ist die G309 ein Leichtgewicht. Sie bringt rund 68 Gramm auf die Waage, verwendet ihr eine AA-Batterie zum Betrieb, sind es 86 Gramm. Was ihr aber nicht zwingend müsst, denn die Maus unterstützt Logitechs Powerplay-Technologie, Nutzt ihr ein Powerplay-Mauspad des Herstellers, könnt ihr die Maus damit drahtlos aufladen, wodurch euch theoretisch nie der Strom ausgehen sollte, sofern ihr sie ständig damit verwendet. Aufgrund der optionalen Verwendung einer AA-Batterie verzichtet Logitech bei der G309 übrigens auf einen USB-C-Anschluss. Ihr könnt sie also weder per Kabel betreiben noch irgendwie darüber aufladen. Wer nicht ständig normale AA-Batterien einsetzen möchte, kann natürlich auf einen wiederaufladbaren Akku zurückgreifen.

Ansonsten setzt man auf seine Lightforce-Schalter (optisch-mechanische Hybrid-Switches) und der Hero-25K-Sensor kommt zum Einsatz. Dieser bietet eine Auflösung von 100 bis 25.600 dpi, je nach Wunsch.

Tasten, Tippgefühl und Performance: Sowohl das Arbeiten als auch das Spielen fühlt sich mit der G309 sehr gut an. Der verwendete Sensor sorgt für eine sehr gute Geschwindigkeit und überträgt eure Eingaben blitzschnell und präzise. Mit seiner dpi-Reichweite bietet er obendrein eine Menge Flexibilität, abhängig davon, was ihr in der jeweiligen Situation braucht.

Die Tasten mit ihren optisch-mechanischen Switches sorgen für ein gut hörbares Klicken und Feedback beim Antippen. Für manch einen könnte das unter Umständen jedoch schon einen Tick zu laut sein. Ist wie üblich Geschmackssache, ich hatte allerdings schon Mäuse mit lauteren Klickgeräuschen in der Hand. Ich würde sagen, auch hier bewegt man sich im Mittelfeld.

Abseits dessen überzeugt die G309 mit ihrer Laufzeit. Die fällt besonders hoch aus, zumal hier keine RGB-Beleuchtung zum Einsatz kommt. Verwendet ihr die 2,4-GHz-Option, reicht eine AA-Batterie für etwa 300 Stunden aus. Damit kommt ihr also schon einmal mehrere Wochen aus. Nutzt ihr nur die Bluetooth-Verbindung, erreicht eine Batterie laut Logitech sogar bis zu 600 Stunden Laufzeit.

Software: Einstellungen nehmt ihr wie üblich über die G-Hub-Software vor. In Bezug auf die G309 gibt es dort allerdings nicht viel zu tun. Ihr könnt den dpi-Wert regulieren und ebenso die Abtastrate zwischen 125 und 1.000 Hz einstellen. Ebenso passt ihr die sechs programmierbaren Tasten an.

Zu kaufen gibt es die Logitech G309 Lightspeed unter anderem bei Amazon.de, Media Markt oder auch bei Logitech.

Logitech G309 Lightspeed - Fazit

Im Grunde gibt es nichts, was sich die G309 groß vorwerfen lassen muss. Für rund 100 Euro bekommt ihr eine leichte Maus, die mit den Basics ausgestattet ist, eine sehr gute Leistung bringt und obendrein eine sehr lange Laufzeit aufweist. Alles in allem ein ziemlich attraktives Gesamtpaket für alle, die für Beleuchtung und dergleichen verzichten können. Erst recht, wenn ihr sie mit einem Powerplay-Mauspad von Logitech kombiniert. Qualitativ gibt es ebenso wenig etwas zu meckern. Wer seine Maus gerne mal ans Kabel hängt, wird hiermit nicht allzu glücklich sein. Aber das ist kein echter beziehungsweise schwerwiegender Kritikpunkt und ein Umstand, der schon vor dem Kauf bekannt ist. Ausreichend Alternativen sind ja auf dem Markt vorhanden.