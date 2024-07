Logitech G515 Lightspeed TKL Gaming-Tastatur im Test - Logitechs Neue hat es mir angetan

Logitechs flache und kompakte Tastatur überzeugt mit Qualität und Features, nur wenig Kritikpunkte trüben den Gesamteindruck.

Logitechs G915 und G815 kennt ihr seit einer Weile. Wenn euch diese Varianten bisher zu teuer waren, könnt ihr jetzt zu einer neuen, günstigeren Version greifen. Sagt hallo zur neuen G515 Lightspeed TKL, einer neuen und kabellosen mechanischen Tastatur mit flachem Profil, die auf Logitechs GL-Switches aufbaut. Ist sie ihre 150 Euro wert, die man dafür haben möchte?

Logitech G515 Lightspeed TKL Release: 25.06.2024

Hersteller: Logitech

Preis: ca. 150 Euro

Box & Zubehör: In der Verpackung stecken neben der Tastatur an sich noch ein abnehmbares, 1,8 Meter langes USB-Kabel (USB-A zu USB-C), ein USB-Verlängerungskabel, ein USB-Dongle für den 2,4-GHz-Betrieb der G515 sowie eine Bedienungsanleitung.

Design und Verarbeitung: Die G515 TKL ist rund 37 x 15 cm groß und (mit nicht verwendeten Standfüßen) circa 2,2 cm hoch. Mit den Standfüßen kommt ihr dann auf eine Höhe von knapp unter 4 cm am höchsten Punkt. Das Gehäuse der Tastatur besteht allein aus Plastik und es gibt weder dedizierte Medientasten noch einen Lautstärkeregler.

Obwohl sie auf eine Aluminiumoberfläche verzichtet, bringt sie doch (ohne Kabel) knapp 880 Gramm auf die Waage, hat also ein ordentliches Gewicht. Dadurch steht sie zugleich sehr standfest auf eurem Schreibtisch. Gleichzeitig fühlt sie sich sehr robust und stabil verbaut an. Die Oberfläche hat einen matten Look (bei meinem Testmuster in Weiß), nur das obere Ende der Tastatur ist durchgehend grau gestaltet, was sich dann bis auf die Rückseite erstreckt. Die Beschriftung der Double-Shot-PBT-Tastenkappen ist indes transparent gehalten, damit dort die Beleuchtung durchscheint.

Ob ihr die Standfüße nun ausklappt oder nicht, ihr habt auf der Unterseite fünf Gummistreifen, die dafür sorgen, dass die G515 TKL sich beim Spielen und Tippen nicht von der Stelle rührt. Wenn ihr das 2,4-GHz-Dongle nicht benötigt, könnt ihr es in einem kleinen Steckplatz auf der Rückseite unterbringen, damit es nicht irgendwo verloren geht. Der An- und Aus-Schalter befindet sich rechts oben auf der Rückseite, ebenso findet sich dort der USB-C-Anschluss zum Betrieb oder zum Aufladen. Über drei Buttons links oben wechselt ihr zwischen 2,4 GHz und Bluetooth und könnt den Game-Modus von Logitech aktivieren. Übrigens könnt ihr das Dongle dazu verwenden, um neben der G515 TKL noch ein weiteres Lightspeed-Gerät von Logitech damit zu verbinden, wodurch ihr euch einen USB-Slot an eurem PC oder Laptop spart.

ogitech G515 Lightspeed TKL - Bilder 1 of 5 Attribution

Tasten und Tippgefühl: Die mechanischen GL-Schalter haben einen Betätigungspunkt von 1,3 mm und ihr bekommt sie in taktiler oder linearer Variante. Im Zusammenspiel mit den flachen Tastenkappen und der geräuschdämpfenden Konstruktion ergibt sich eine recht leise mechanische Tastatur. Wer also eine mechanische Tastatur will, ohne dass man das Klacken recht laut hört, ist hiermit gut beraten. Auf der anderen Seite gilt natürlich: Wer es gerne laut mag, bekommt bei anderen Tastaturen mehr zu hören.

Was nicht heißt, dass man gar nichts hört. Wenn ihr die Tasten nur kurz antippt, um sie auszulösen, hört ihr tatsächlich recht wenig. Aber wer sie durchdrückt, bekommt dafür ein mehr nach Plastik klingendes Klacken zu hören, als das zum Beispiel bei anderen Tastaturen mit Aluminium-Oberseite der Fall wäre.

Das Tippen fühlt sich sehr angenehm an, was sowohl für das Schreiben von Texten wie auch fürs Spielen gilt. Die Oberfläche ist dabei so gestaltet, dass ihr normalerweise nicht abrutschen solltet, wenn ihr schnell tippt. Es fühlt sich nicht zu rau, aber ebenso wenig zu glatt an. Ein guter Mittelweg, der auch auf Dauer nicht für ein unangenehmes Gefühl beim Spielen oder Schreiben sorgt. Bei langsameren Games ist das im Grunde ja kein großes Thema, aber auch bei schnellen Spielen wie Shootern hatte ich nicht das Gefühl, dass die G515 Lightspeed TKL schlechte Arbeit leisten würde oder dass ich Probleme bei der Steuerung hätte.

Ein Stück weit ist das aber natürlich ein individueller Faktor. Nur, weil es bei mir gut klappt, heißt das nicht, dass andere gleichermaßen gut damit zurechtkommen. Es ist immer schwierig einzuschätzen, aber ich würde sagen, dass die TKL 515 nicht die schlechteste Wahl ist, wenn ihr nach einer Gaming-Tastatur mit niedrigem Profil und gutem Tippgefühl sucht.

Performance: Die drei Verbindungsarten der G515 TKL funktionieren allesamt einwandfrei und beim Testen gab es hier keinerlei Probleme. Bei der Bluetooth-Verbindung habt ihr erwartungsgemäß nicht ganz so schnelle Reaktionszeiten wie bei der 2,4-GHz-Verbindung. In puncto Akku gibt Logitech eine Laufzeit von bis zu 36 Stunden bei 2,4 GHz mit voller Hintergrundbeleuchtung an. Wenn ihr die Beleuchtung komplett abschaltet, sind bis zu 600 Stunden möglich, was natürlich eine enorme Laufzeitverlängerung bedeutet. Wer die Beleuchtung also nicht braucht, kann hier einiges an Akkulaufzeit sparen.

Software: Wie bei Logitech üblich, verwendet ihr die G Hub Software für Einstellungen und Anpassungen. Unter anderem lässt sich die Beleuchtung ändern und ihr könnt festlegen, welche Tasten bei der Aktivierung des Game-Modus abgeschaltet werden. Ebenso erhaltet ihr Zugriff auf das Keycontrol-Feature, mit der sich Tasten über mehrere Ebenen hinweg mit Funktionen belegen lassen.

Somit ist es möglich, auf einer Taste bis zu 15 Funktionen zu platzieren. Was wahrscheinlich nicht sehr realitisch ist, aber es ist theoretisch möglich. Die Keycontrol-Mappings lassen sich dann auch abspeichern und wechseln. Alle Einstellungen lassen sich weitestgehend unkompliziert und problemlos vornehmen und werden dann auch umgehend angewandt.

Zu kaufen gibt es die Logitech G515 Lightspeed TKL unter anderem bei Amazon.de, Media Markt oder auch direkt bei Logitech.

Logitech G515 Lightspeed TKL - Fazit

Normalerweise bevorzuge ich zum Arbeiten Tastaturen mit Ziffernblock, aber ich mag bei der Logitech G515 TKL das flache Profil und den Sound so sehr, dass ich mich hier damit arrangieren kann. Das gelingt beileibe nicht jeder Tastatur und ist schon mal ein kleiner Pluspunkt für mich selbst. Primär ist es aber natürlich eine Gaming-Tastatur und auch dort verrichtet sie sehr gute Dienste.

Für manche könnten sich die Tastenkappen als zu flach und rutschig erweisen, ich komme aber gut damit klar und besonders mit 2,4-GHz-Verbindung gibt es beim Zocken keinerlei Probleme mit irgendwelchen Eingaben. Qualitativ gibt es kaum etwas zu meckern – auch das Empfinden der Tippgeräusche ist eine sehr subjektive Sache – und vor allem bei abgeschalteter Beleuchtung überzeugt die G515 TKL mit ihrer langen Laufzeit. Wenn euch G915 und G815 zu viel sind, habt ihr hier mit der neuen Variante eine sehr gute Alternative.