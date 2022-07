Lollipop Chainsaw Remake: Juliets knappes Outfit bleibt erhalten!

Die Ankündigung vom neuen Lollipop Chainsaw Remake für 2023 kam mit einem Wermutstropfen: Der bekannte Entwickler Suda51 und einige andere Veteranen werden nicht daran mitarbeiten. Produzent Yoshida betont allerdings: Weder am Design noch an der Story des Spiels soll sich viel ändern.

Der Hauptgrund für die Neuauflage liegt darin, dass das Spiel aus dem Jahr 2012 nicht mehr für alle zugänglich sei, die gerne in die Abenteuer von Juliet Starling eintauchen wollen. Deshalb wolle man es für die aktuellen Plattformen neu entstehen lassen.

Wie Yoshida jetzt betont, wolle man so eng am Original bleiben wie nur möglich: Design, Story und auch der berühmte Look der Cheerleader-Protagonistin sollen gleich bleiben, weshalb das süße Zombie-Gemetzel mehr einem Remaster gleichkommen wird als einem völlig neugestalteten Remake.

ロリポップチェーンソーリメイクに対し沢山のファンよりご質問を頂戴しましたのでお答えします…!!!

Many fans have asked questions about Lollipop Chainsaw Remake, so I will answer them.#ロリポップチェーンソー#lollipopchainsaw #ドラガミゲームス#dragamigames pic.twitter.com/V6iQG8mVDx — 安田善巳 (@yasudaD5) July 12, 2022

Die Ankündigung, des neue Spiel solle einen realistischeren Look mit sich bringen, sorgte bei einigen in der Community offenbar schnell für die etwas hysterische und letztlich unnötige Panik, man könne ihnen den sexy Hauptcharakter wegnehmen. Darauf reagiert Yasuda auf Twitter.

"Die Erwähnung eines realistischeren Looks in der vorherigen Ankündigung bezog sich darauf, dass wir die fortschrittliche Rendering-Technologie der aktuellen Spielkonsolen nutzen werden", so der Produzent und weiter zum Hauptcharakter: "Wir wollen Juliets Design nicht ändern, und die Annahme, dass wir das wollen, ist unbegründet."

Das unterstreicht er noch einmal mit einem kurzen Liebesbrief an die Protagonistin: "Wir waren diejenigen, die Juliets Modelldaten vor 10 Jahren nach vielen Versuchen und Irrtümern erstellt haben, und fühlen uns ihr mehr verbunden als jeder andere."

Weiter gab es offenbar Sorge vor möglicher Zensur in der Neuauflage, erklärt Yoshida und auch, dass man versuche, so wenig wie nur möglich in der neuen Version zu ändern: "Wir haben das Thema (Zensur) noch nicht mit den Plattforminhabern besprochen und können daher noch nichts dazu sagen, aber was wir sagen können, ist, dass wir beabsichtigen, mit den Plattforminhabern zu verhandeln, um das Spiel so nah wie möglich an die Originalversion zu bringen."

Was sich allerdings wirklich ändern wird, ist - wie bereits bekannt - der Soundtrack des Spiels, der wegen Lizenzproblemen neu gestaltet werden muss. Der einzige größere Aspekt, der wie bereits angekündigt geändert wird, ist der lizenzierte Soundtrack des Spiels.

Die Musik könnte auch einer der Gründe sein, weshalb Lollipop Chainsaw als eines der wenigen Spiele nicht auf der Liste der abwärtskompatiblen Titel von Xbox war und deshalb von vielen nicht mehr auf neueren Geräten genossen werden konnte - einer der Hauptanlässe für das Remake, das kommendes Jahr erscheinen soll.