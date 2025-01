Lonely Mountains: Snow Riders im Test: Mir egal, was ihr sagt - das hier ist der beste Videospiel-Schnee seit Jahren - und es ist nicht einmal knapp!

Snow Riders hat ein unverwüstliches, endlos reizvolles Konzept und viele Gesichter. Vor allem das einer rundherum gelungenen Fortsetzung, die dem Kern des Originals treu blieb, ohne auf Nummer sicher zu gehen. Wirklich eine kleine Schönheit!

Lonely Mountains: Snow Riders Release: 21.01.2025

Erhältlich für: PC, Xbox Series

Genre: Ski-Rennspiel

Entwickler: Megagon Industries

Publisher: Megagon Industries

Preis: 24,99 Euro, im Game Pass enthalten

“– Man muss die Taste zum Setzen von Checkpunkten und Aufheben von Mitspielern zu lange drücken.”

Das ist er, der einzige Kritikpunkt, der nach 20 Stunden mit Lonely Mountains: Snow Riders auf meinem Notizzettel steht. Vorher stand da noch “Keine Snowboards”, aber da war ich auch vom Schnee geblendet und im Ski-Thema noch nicht so richtig drin. Mittlerweile bin ich fast sicher, dass sie nicht so richtig hier herein gehören, auch, wenn es durchaus vorstellbar ist, dass die Berliner von Megagon noch eine coole Art finden, sie zu integrieren. Für den Moment dreht sich in diesem Spiel aber alles darum, auf zwei Brettern schnellstmöglich drei unterschiedliche Berge hinunterzubügeln und das fühlt sich schon in dieser Form wundervoll an.

Zum Kontext: Ich liebe – LIEBE – Lonely Mountains Downhill, den Mountainbike-Titel der Berliner von Megagon Industries von 2019. Der Ansatz, einen Berg herunterzufahren und dabei aus mehreren möglichen und unmöglichen Wegen den schnellsten zu entdecken und perfektionieren, macht wahnsinnig süchtig und schlägt für mich den perfekten Spagat zwischen Hardcore-Bestzeitenjagd und gemütlichem Erkunden, das beinahe Urlaubsgefühl weckt. In den letzten fast fünf Jahren ist viel passiert. Aus anfänglich nur zwei Entwicklern wurden mittlerweile 14 und man merkt, dass Snow Riders ein sehr viel ambitionierteres und ausgereifteres Projekt ist als sein Vorgänger, den über alle Plattformen hinweg mittlerweile sechs Millionen Menschen gespielt haben.

Beine brechen, Lonely Mountains ist für die Ewigkeit!

Im Herzen ist es noch das gleiche Spiel. Die Suche nach dem Weg anseits der vorgeschlagenen, sicheren (lol!) Route und der Rausch, ihn schnellstmöglich zu fahren, ist weiter der tragende Gedanke. Aber sowohl die Handhabung des diesmal gewählten Vehikels als auch die Untergründe sind facettenreicher und verändern grundlegend das Spielgefühl. Normaler Schnee, Tiefschnee sowie Eis verhalten sich drastisch unterschiedlich (sogar je nach gewählter Ausrüstung). Und in Schussfahrt in tiefer Hocke fährt es sich entschieden anders als in entspannter Slalom-Haltung. Das Timing, wann es in die Hocke geht, ist je nach Gefälle und Geschwindigkeit ein anderes, und ob man bei Sprüngen die vorderen Enden der Skier auseinanderhält oder zusammen lässt, bestimmt, wie weit man fliegt.

Lonely Mountains: Snow Riders - Bilder 1 of 11 Attribution

Je nach Untergrund und weiterem Streckenverlauf muss man auch in der Luft anders steuern, um gut aufzukommen und eine bestimmte Schikane zu nehmen. Sogar rückwärts darf man fahren! Und dann sind da noch die Tricks – während der Rennen sind sie nur dazu da, gut auszusehen, Punkte gibt es keine. Aber sie gehen so schnell ins Blut über, dass man sie von selbst einstreut, denn worum geht es denn beim Skifahren, wenn nicht darum, gut auszusehen (schätze ich zumindest, denn ich war NOCH NIE im Skiurlaub). Grabs liegen auf den Bumpern, die Rotation der Figur auf dem rechten Stick. Komplizierte Tastenkombinationen will Snow Riders nicht von euch sehen. Es ist besser so, Absprung und Landung sind schon einnehmend genug. Trotz allem bleibt das Handling sehr eingängig und logisch. Megagon tappte nicht in die Falle, ein einfaches Spielprinzip zu sehr zu verkomplizieren. Das imponiert mir ein bisschen.

Außerdem seid ihr in Snow Riders in der Spitze schneller unterwegs seid als in Downhill. Sehr viel schneller. Es berauscht geradezu, eine Passage zum ersten Mal mit einem Affenzahn herunterzupesen, vollkommen ungläubig, dass man nicht schon längst als marmeladenroter Fleck mit Schal an einem Felsen geendet ist. Auch die Sprünge, die man sicher landen kann, gehen so viel weiter als in Lonely Mountains Downhill. Das ist tatsächlich extrem aufregend. Gut, dass das Spiel diesmal in Sachen Kollisionen ein Auge zudrückt. Es ist dennoch nicht automatisch leichter und die Zeitlimits immer schön anspruchsvoll gesteckt.

Der Berg ruft – und er nennt mich eine feige Sau!

Die Struktur ist diesmal etwas anders. Drei Berge gibt es, die sich optisch stark unterscheiden und wirklich hübsch sind. Auch wenn der mittlere mit seinen eingeschneiten Palmen und allgemein tropischen Vibes wohl eher eine Vorschau auf das hintere Ende des Klimakollapses ist, anstatt ein wirklich plausibler Ort. Aber ein cooler Vibe ist das schon. Jedenfalls: Auf jedem Berg gibt es vier Strecken, die ihr nacheinander dadurch freischaltet, dass ihr eine vorgegebene Zeit knackt. Die zweite Herausforderung dreht sich um sicheres Fahren und zählt nur, ob ihr auch nicht zu oft hinfällt auf dem Weg ins Tal.

Die dritte ist eine Mischung aus beiden vorangegangenen Challenges und will eine deutlich zügigere Zeit von euch sehen, ohne dass ihr eine bestimmte Zahl an Stürzen hinlegt. Knackt ihr sie, schaltet ihr auf dieser Strecke eine zweite, "schwarze" Piste frei, die sich nochmal stark von der normalen, "blauen" Abfahrt unterscheidet und wiederum drei Herausforderungen mitbringt, diesmal mit der Belohnung, seinen eigenen Geist für diese Strecke freizuschalten (zum Testzeitpunkt funktionierten die Ghosts allerdings noch nicht). Das macht insgesamt 24 Abfahrten und man ist eine ganze Weile damit beschäftigt, alle Herausforderungen zu meistern, bevor man sich mit den Online-Zeiten der globalen Spielerschaft oder seiner Freunde und Freundinnen misst. Für alle drei Challenges bekommt ihr übrigens Erfahrungspunkte und Spielwährung, die wiederum über Levelaufstiege Skiausrüstung mit anderen Eigenschaften und kosmetische Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

Zusammen kommt Lonely Mountains richtig in Fahrt

So wird Snow Riders mehr zur Modenschau, als es der Vorgänger war, was wiederum sehr viel Sinn macht, weil ihr diesmal auch im Multiplayer unterwegs seid. Hier eröffnet sich euch neben den Rennen für acht Spieler auch eine komplett neue Art zu spielen. Im Team-Modus werden in erster Linie Punkte gezählt und da man den schon zu zweit zocken kann, darf man den ruhig auch als Koop-Modus verstehen. Hier lernte ich erstmals das Tricksystem so richtig zu schätzen, denn hier gibt es dafür erstmals Punkte. Eure Spektakelmoves werden sogar noch mehr belohnt, wenn ihr eng mit eurem Teamkollegen oder eurer Teamkollegin zusammenbleibt, denn dann springt ein Multiplikator an.

Stürzt man, sind die Punkte verloren, es sei denn, euer Kompagnon hilft euch auf. Auf jeder Piste darf man selbst fünf Checkpunkte platzieren – die B-Taste (viel zu lange) halten – und dann sind die Punkte in der Bank. Ein interessantes, spannendes System. Ich habe es noch nicht annähernd so viel gespielt, wie ich gerne möchte, und auch nicht das Score-System auf seine E-Sports-Tauglichkeit durchgerechnet. Aber schon jetzt ist es eine angenehm entschleunigte und erfreulich soziale Angelegenheit. Ich liebe die Atmosphäre, wenn es zusammen durch das ewige Weiß geht und man sich nicht nur mit Emoticons darüber verständigt, was man auf dem kommenden Streckenabschnitt mal probieren sollte, sondern auch mittels der Spuren, die man im Schnee hinterlässt und die dort erstaunlich lange bleiben. Sie zeigen unerfahrenen Mitspielenden schon mal geheime Routen oder Ideallinen. Ein optimales Hangout-Game, stets so ambitioniert und wettbewerbsorientiert wie man selbst will.

Hirnfrost schon vom zugucken

Was noch? Ach ja, der Schnee. Meine Güte, ist der gut. Natürlich habe ich schon feinere Tesselation-Effekte gesehen – an Red Dead 2 kommen die Schneeverformungen von Snow Riders nicht heran –, aber hier kommt alles zusammen. Die Spuren, die man hinterlässt, je nach Beschaffenheit des Untergrunds. Das Knartschen beim Anfahren im tiefen Pulver, das schleifende, heisere Schlittern bei hohem Tempo auf gut eingefahrenem Grund, die Schärfe, die reinkommt, wenn man durch eine auf blankem Fels liegende Schneewehe schlitzt. Die eiskalte Staubwolke, die sich hinter den Fahrenden aufplustert – und überhaupt, wie alles glitzert und funkelt! Selbst die Flocken, die von oben kommen, tanzen mit der hypnotisierenden Leichtigkeit vom Himmel, wegen der man sich als Kind immer die Nase am Fenster plattgedrückt hat, wenn der erste Schnee herunterkam.

Snow Riders macht Schnee einfach richtig. Es ist kein Hexenwerk, was man hier sieht – es ist und bleibt ein Indie-Spiel – aber das Zusammenspiel der Effekte erzeugt trefflich die Illusion, sich in einem Winter-Wunderland herumzutreiben. Optik, Sound und Steuerung kommen hier auf eine Weise zusammen, die haptisch-sensorisch irrsinnig befriedigend ist. Überhaupt haben die Entwickler eine Menge Kleinigkeiten dazugelernt. Zum Beispiel, dass es spannungsfördernd ist, wenn das Ende eines Zeitlimits auch hörbar nähertickt. Auch der aufgeräumtere Aufbau spricht dafür, dass man in Berlin genau analysiert hat, wie man Lonely Mountains besser machen kann, auch wenn man diesmal die Räder weglässt.

Lonely Mountains: Snow Riders Fazit

Falls ihr noch überlegt, zieht euch einfach die Demo auf Steam, die schon sehr repräsentativ für das finale Erlebnis ist. Lonely Mountains: Snow Riders ist die sympathischste Art von Spiel: Es freut sich aufrichtig mit euch, wenn ihr relaxt im Zen-Modus ohne Zeit- oder Punktedruck durch den Schnee cruist und lacht sich mit euch kaputt, wenn ihr mal wieder lebensmüde genug wart, rückwärts eine “Abkürzung” eine blanke Schieferklippe runter zu nehmen, die nur ins Krankenhaus und sonst nirgendwo führt. Geschick, Nerven, Beobachtungsgabe – all das sieht Snow Riders solo wie im Mehrspieler nur allzu gern von euch, ist aber auch mal fein damit, wenn ihr eure Ruhe haben oder ein bisschen Urlaubsfeeling am Berg spüren wollt. Für mich ist dieser Vibe eine Offenbarung, das Spielgefühl wahnsinnig geschmeidig.

Aber es stimmt: Man muss die Taste zum Setzen von Checkpunkten WIRKLICH VERFLIXT LANGE HALTEN.