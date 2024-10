Lords of the Fallen 2 ist jetzt in Produktion und in der Fortsetzung soll sich einiges ändern

Die Entwicklung einer Fortsetzung des Action-Rollenspiels Lords of the Fallen von Entwickler Hexworks ist nach Angaben von Publisher CI Games jetzt in vollem Gange.

Das geht aus einem aktuellen Geschäftsbericht des Unternehmens hervor.

Release für 2026 geplant

In dem Geschäftsbericht wird unter anderem noch einmal die PC-Exklusivität mit Epic aufgrund einer größeren Investition erwähnt. Lords of the Fallen war eines der ersten Spiele, die die Unreal Engine 5 verwendeten.

Ebenfalls geht aus dem Bericht hervor, dass Hexworks und CI Games verschiedene Verbesserungen für das Sequel planen.

Dazu gehören unter anderem Verbesserungen beim Gameplay, mehr Spielmodi-Optionen, ein Grafikstil und eine Geschichte, die sich "besser vermarkten" lassen, sowie "erhöhte Produktionswerte".

Ihr könnt die Fortsetzung auch wieder komplett alleine oder in einem kooperativen Multiplayer-Modus mit geteiltem Fortschritt spielen.

Hexworks peilt demnach das Jahr 2026 für die Veröffentlichung an, mit mehr Details zu Lords of the Fallen 2 ist dann im kommenden Jahr zu rechnen.

Abseits dessen arbeitet CI Games an zwei weiteren Projekten, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen und sich derzeit in der Pre-Production befinden.

Project SGW Evolved ist das nächste Sniper Ghost Warrior und hierfür peilt man eine Veröffentlichung im Jahr 2027 an. Durch seinen Mix aus First-Person-Shooter- und Survival-Gameplay soll es sowohl Hardcore-Gamer als auch eine breitere Zielgruppe ansprechen.

Außerdem gibt es noch Project H von Underdog Studio. Dabei handelt es sich um ein neues Action-Rollenspiel, das 2028 erscheinen soll.

Alles in allem verfolge man bei der Entwicklung einen "Player-first"-Ansatz und priorisiert Qualität statt Quantität.

Lords of the Fallen war für CI Games ein Erfolg. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 generierte das Spiel 72 Prozent des Unternehmensumsatzes. Bis Ende 2023 (es erschien im Oktober desselben Jahres) hatte sich das Action-RPG mehr als 1,3 Millionen Mal verkauft.