Lost in Random: Fortsetzung des Indie-Action-Adventures kommt 2025

Das Action-Adventure Lost in Random erhält eine Fortsetzung.

Lost in Random: The Eternal Die soll 2025 erscheinen und ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch in Arbeit.

Das nächste Kapitel

Lost in Random: The Eternal Die soll dabei “das nächste Kapitel im unheimlichen und verdrehten Lost-in-Random-Universum einführen”.

Ihr erlebt “neue fesselnde und wunderschön gestaltete Gebiete, immersive isometrische Kämpfe und farbenfrohe Kreaturen hinter jeder Ecke”.

”Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie Lost in Random bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang gefunden hat, von der fesselnden Geschichte bis hin zu den kreativen Kämpfen in einer Welt voller Wunder und Spannung”, sagt Game Director Martin Storm.

”Wir haben darüber nachgedacht, wie wir auf dieser Welt aufbauen können, und wir haben uns entschieden, ein actiongeladenes, zufallsbasiertes Rogue-Lite zu erschaffen, das den Einsatz und die Geschwindigkeit erhöht, um ein völlig neues Spielerlebnis zu schaffen.”