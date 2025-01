Lost Records Bloom & Rage kämpft mit weiterer Verschiebung: Don't Nod verschiebt Tape 2: Rage auf April – Das Studio möchte, dass das Spielerlebnis den Erwartungen der Fans gerecht wird

Don't Nod, das Studio hinter beliebten Spielen wie Life is Strange, hat die Veröffentlichung des zweiten Teils seines neuen narrativen Adventures Lost Records: Bloom & Rage verschoben. Tape 2: Rage wird nicht wie geplant am 18. März 2025 erscheinen, sondern kommt erst am 15. April 2025. Der Grund für die Verzögerung ist, dass der Entwickler die zusätzliche Zeit für Optimierungen und Verfeinerungen nutzen möchte.

Lost Records: Bloom & Rage Genre: Adventure

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: 18. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Don't Nod / Don't Nod

Rückkehr zu den Wurzeln

Lost Records: Bloom & Rage markiert die Rückkehr von Don't Nod zum narrativen Adventure-Genre, zuletzt hatte man Twin Mirror im Jahr 2020 veröffentlicht. Die Geschichte erzählt von vier Highschool-Freunden in zwei Zeitebenen. Einerseits erleben Spieler den "magischen Sommer" der Gruppe im Jahr 1995, andererseits wird die Handlung 27 Jahre später fortgesetzt, wenn sich die Freunde wiedersehen, um ein lange gehütetes Geheimnis zu lüften. Der Titel ist in zwei Teile aufgeteilt: Tape 1: Bloom erscheint wie geplant am 18. Februar 2025, während sich Tape 2: Rage nun um einen Monat auf den 15. April 2025 verschiebt.

Preismodell und Studioherausforderungen

Beide Teile sind in einem einzigen Kauf für 39,99 Euro enthalten und bieten eine Spielzeit von etwa zehn bis zwölf Stunden. Zum Launch gibt es zudem einen Rabatt von zehn Prozent. Ursprünglich war die Veröffentlichung von Lost Records für 2024 vorgesehen, wurde jedoch verschoben, um Überschneidungen mit Life is Strange: Double Exposure zu vermeiden und beiden Spielen genug Raum zu geben, um bei ihrer Fanbasis richtig gefeiert werden zu können.

Das Studio kämpft zurzeit mit schwachen Verkaufszahlen seiner Spiele. Die letzten Spiele des Studios, Jusant und Banishers: Ghosts of New Eden, blieben hinter den Verkaufserwartungen zurück, was Umstrukturierungen und sogar Streiks nach einem angekündigten Entlassungsplan zur Folge hatte. Dennoch zeigt sich das Team entschlossen, die Qualität von Lost Records sicherzustellen und Fans mit einem besonderen Abenteuer zu überzeugen.

Trotz der Verzögerung können Fans optimistisch bleiben, da Tape 1: Bloom wie geplant erscheint. Mit der zusätzlichen Zeit möchte das Studio garantieren, dass Tape 2: Rage die Erwartungen der Spieler erfüllt und vielleicht sogar übertrifft. Das wird sich aber erst nach dem Release zeigen.