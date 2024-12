Lost Soul Aside: Das Final Fantasy 15 inspirierte Action-RPG erscheint nach 9 Jahren Entwicklungszeit

Lost Soul Aside soll 2025 erscheinen, Details zum genauen Releasedatum bleiben leider noch aus. Aber ein Ende der neunjährigen Entwicklungsreise scheint endlich in Sicht. Ursprünglich begann der chinesische Entwickler Yang Bing das ambitionierte Projekt alleine, bevor er sein Studio Ultizero Games gründete. Nun übernimmt Sony die Veröffentlichung und bringt den Titel auf die PS5 und den PC via Steam.

Der Weg vom Indie-Prototyp zum Action-Adventure

Das Spiel soll stark von Klassikern wie Devil May Cry und Final Fantasy 15 inspiriert sein, was sich besonders in der Ästhetik des Protagonisten zeigt, der an Noctis aus Final Fantasy 15 erinnert. Anfangs entwickelte Bing das Spiel als Indie-Prototyp mit Stock-Assets, doch im Laufe der Jahre wuchs das Projekt zu einem vollwertigen Action-Adventure. Lost Soul Aside kombiniert Sci-Fi-Elemente mit chinesischer Tradition und möchte sich damit visuell und atmosphärisch von anderen Titeln abheben.

Lost Soul Aside trifft auf starke Konkurrenz

Lost Soul Aside führt die Spieler auf eine epische Reise, um die Schwester des Protagonisten und die gesamte Menschheit vor dimensionalen Invasionen zu retten. "Begib dich im stylischen Einzelspieler-Action-Abenteuer-RPG Lost Soul Aside auf eine epische Odyssee", heißt es auf der offiziellen Steam-Seite. Weiterhin wird mit "blitzschnellen Combos", "formidablen Gegnern" und "kolossalen Bossen" geworben. Auch der neue Trailer überzeugt mit frischen Kampfszenen, darunter ein spannender Kampf gegen ein Eismonster.

Doch Lost Soul Aside sieht sich starker Konkurrenz ausgesetzt. Titel wie Stellar Blade, Black Myth Wukong oder das kommende Phantom Blade Zero verdeutlichen die hohe Nachfrage nach stilvollen Action-Games, während Fans von Bayonetta und NieR: Automata ebenfalls gespannt auf neue Highlights warten.

Mit seinem interessanten Kampfsystem und der Kombination aus Science-Fiction und chinesischen Einflüssen bietet das Spiel etwas, das sich von der Masse abheben soll. Ob es wirklich so innovativ ist, wird sich erst nach dem Release herausstellen. Habt ihr Lost Soul Aside auch schon seit dem ersten Trailer verfolgt oder hört ihr hier zum ersten Mal davon?