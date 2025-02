Lost Soul Aside ist kein Final Fantasy, kein Souls und kein Devil May Cry. Aber all das steckt eben auch in diesem Action-Adventure, das sich von einer Ein-Mann-Show zu einem echten Sony-Exclusive mauserte.

Man muss es Lost Soul Aside lassen: Der Name ist echt mal komplett nichtssagend. Okay, das stimmt nicht ganz. Ich würde eine Menge daraufsetzen, dass es aus Ost-Asien kommt, aber weiter würde ich mich nicht festlegen. Und das andere ist, dass es eine Entwicklerhintergrundstory mitbringt, die tendenziell interessanter als das ganze Spiel ist. Die Legende beginnt mit einem Mann namens Yang Bing, der in China ein großer Fan des Final Fantasy XV Designs ist. Cool, ich wusste, ich bin nicht der Einzige.

Yang Bings Liebe zu FF XV geht Ende 2017 aber etwas weiter. Er baut einen kleinen, aber äußerst beeindruckenden Prototyp eines Spiels, das in fast jedem Aspekt noch sehr undefiniert ist, außer, dass es fantastisch und irgendwie nach Final Fantasy XV aussieht. Aber nicht nur das Internet sieht den viral gehenden Demo-Trailer, auch Sony tut das und denkt sich, das könnte was werden. Heute hat sein eigenes Studio Ultizero Games über 40 Mitarbeiter, sitzt in Shanghai und darf in relativer Kürze beweisen, ob das alles besser eine Demo geblieben wäre oder hinter dem nichtssagenden Namen Lost Soul Aside auch ein gutes Spiel steckt. Aber lassen wir Yang Bing doch selbst zu Wort kommen:

Yang Bing: 2017 mit einer Vision und einer Demo gestartet, heute mit eigenem Studio, 40 Mitarbeitern und Sony Vertrauen auf dem Weg zum ersten großen Spiel.

Eurogamer: Bitte erzählen Sie uns von den ersten Tagen (oder Jahren) der Entwicklung von Lost Soul Aside. Sie haben den jetzt bekannten Prototyp-Trailer produziert, der sich im Internet verbreitet hat. Nur so aus Neugierde: Wie sehr war Lost Soul Aside zu diesem Zeitpunkt ein Spiel, wie spielbar war dieses Spiel und wie viel davon hat seither „überlebt“?

Yang Bing: Lost Soul Aside“ begann als Soloprojekt, wobei der virale Prototyp-Trailer das Potenzial des Spiels zeigte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel größtenteils ein Konzept, das sich auf die Grafik und die Kampfmechanik konzentrierte, und nicht viel mehr wurde ausgearbeitet. Obwohl sich der Aufbau der Welt und die Erzählung noch in einem frühen Stadium befanden, blieben die Schlüsselkomponenten - wie das dynamische Kampfsystem und die Geschichte zwischen Kaser und Arena - Kernelemente. Mit dem Fortschreiten der Entwicklung entwickelten sich diese anfänglichen Ideen zu einem viel ausgefeilteren und umfangreicheren Spiel. Die flüssigen Kämpfe sind nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Identität des Spiels, wobei viele der ursprünglichen Aspekte erhalten geblieben sind, aber nun mit mehr Tiefe und Abwechslung angereichert wurden.

Eurogamer: Die Entwicklung begann als PS4- und Unreal 4-Spiel. Ist die PS4 immer noch eine Plattform für das Spiel, und welche Engine wird jetzt verwendet? Wie schwierig war a) der Wechsel zu den neuen Plattformen PS5 und PC und deren Technologie und b) zu einem kompletten Entwicklerteam?

Yang Bing: Lost Soul Aside wurde ursprünglich für die PS4 mit der Unreal Engine 4 entwickelt. Inzwischen wird es für neuere Plattformen wie PS5 und PC entwickelt, wobei wir immer noch eine angepasste Unreal Engine 4 verwenden, um den Anforderungen unseres Genres gerecht zu werden. Die Umstellung auf neuere Hardware hat es dem Team ermöglicht, die grafische Wiedergabetreue zu verbessern und weitläufigere Umgebungen zu schaffen. Wir haben auch sehr viel Zeit damit verbracht, die Qualität der Assets zu verbessern.

Der Übergang von einem Ein-Mann-Team zu einem größeren Team war eine weitere Herausforderung, denn es galt, unterschiedliche Visionen, Arbeitsabläufe und Fachkenntnisse in Einklang zu bringen. Dieser Prozess war und ist eine Neuausrichtung meiner persönlichen Rolle, in der ich unweigerlich Momente der Verwirrung erlebte. Die ständigen Überraschungen durch mein Team haben mir jedoch geholfen, mich an diesen Wandel anzupassen.

Eurogamer: Was waren frühe wilde Ideen, die es nicht ins jetzige Spiel geschafft haben, und gibt es andererseits Dinge, von denen Sie nicht dachten, dass sie umgesetzt werden könnten, die aber jetzt aufgrund des größeren Teams und Budgets möglich sind?

Yang Bing: In der Anfangsphase gab es einige verrückte Ideen, die es nicht ins Spiel geschafft haben, wie z. B. die Open-World-Mechanik, die schwierig zu handhaben gewesen wäre. Mit dem Fortschreiten der Entwicklung, vor allem mit dem größeren Team und dem höheren Budget, erweiterte sich die Bandbreite dessen, was möglich war. Komplexere Kampfmechaniken wurden verfeinert und implementiert, und die Elemente des Weltenaufbaus wurden komplizierter als ursprünglich gedacht. Das größere Team ermöglichte auch ausgefeiltere erzählerische Elemente und Nebeninhalte. Jetzt geht es bei diesem Spiel nicht mehr nur um die visuelle Präsentation, sondern es hat wirklich Tiefe und sinnvolle Inhalte.

Eurogamer: Es heißt, der ursprüngliche Prototyp sei von Final Fantasy XV inspiriert gewesen, was für ein Hobbyprojekt, das mit einem coolen Trailer auftrumpft, durchaus in Ordnung ist. Jetzt ist es ein vollwertiges, eigenständiges Spiel, aber ein Teil des Designs und vor allem die Hauptfigur sehen immer noch sehr nach FF XV aus. Auf den ersten Blick dachte ich, es handele sich tatsächlich um ein Spin-off dessen. Könnte das nicht ein Problem für die öffentliche Wahrnehmung von Lost Soul als eigenständiges Franchise sein?

Yang Bing: Es entstand aus der Liebe und Leidenschaft für Titel wie diesen, aber im Laufe der Jahre und der Entwicklung haben wir das Spiel von Grund auf neu erschaffen und Lost Soul Aisde hat sich zu einer eigenen, unabhängigen Identität entwickelt, vor allem in Bezug auf die Geschichte, den abwechslungsreichen Weltenaufbau, die flüssigen Kämpfe und die Spielmechanik. Ich persönlich habe immer noch eine große Vorliebe für die Final Fantasy-Reihe, aber Lost Soul zu spielen, das wäre jetzt eine ganz andere Erfahrung.

Eurogamer: Ein anderer Name, der ein paar Mal genannt wurde, ist „Devil May Cry“, wenn es um das Gameplay von Lost Soul Aside geht. Wie fair ist dieser Vergleich, und welche Art von Fortschrittssystem wird im Spiel verwendet? Basiert es auf dem Freischalten neuer Moves, gibt es umfangreiche RPG-Elemente oder Crafting?

Yang Bing: Wir haben die rasante, stilvolle Kampfmechanik mit flüssigen Kombos und Spezialfähigkeiten gemeinsam. Lost Soul Aside bringt jedoch eine eigene Note in die Kämpfe, mit mehr RPG-Elementen und ermöglicht es den Spielern, mit einfachen Eingaben stilvolle Kombos auszuführen. Das Fortschrittssystem ist umfangreicher als nur das Freischalten von Moves. Es gibt RPG-Elemente sowie ein Ausrüstungssystem und ein spezielles System zur Anpassung der Waffen, um die Reise zu erleichtern.

Eurogamer: Der Begriff „Souls“ ist heutzutage kein undefiniertes Wort in der Spielewelt. Gibt es in Lost Soul Aside Souls-like Elemente und wenn ja, wie sehen diese aus?

Yang Bing: Lost Soul Aside ist kein Souls-like Spiel, aber wir lassen uns von diesem Genre inspirieren, vor allem was die herausfordernden Kämpfe und Bosskämpfe angeht. Die Spieler werden es mit harten Gegnern zu tun haben und müssen strategisch vorgehen und die Feinheiten des Kampfes lernen. Das Spiel ist jedoch nicht ganz so schwierig wie die Souls-Spiele, sondern hält die Balance zwischen Herausforderung und Belohnung für das Meistern der Spielmechanik.

Eurogamer: Was die Welt und den Verlauf der Geschichte angeht: Wie offen wird beides sein? Ist die Welt eher Level-basiert, wie bei Devil May Cry, oder eher offen, wie bei Final Fantasy? Und wird es Verzweigungen in der Geschichte und bei den Nebenquests geben, oder streben Sie eine eher lineare Erzählung und einen linearen Weg an?

Yang Bing: Die Welt von Lost Soul Aside ist handlungsorientiert und linear. Sie ist nicht völlig offen, aber sie wird große, ausgedehnte Umgebungen haben, die eine Erkundung ermöglichen. Es wird einige Verzweigungen geben, aber die Hauptgeschichte ist eher linear. Der Fokus liegt darauf, eine fesselnde Reise zu erschaffen, um sicherzustellen, dass die Spieler ihre Reise nahtlos fortsetzen können, wenn sie zum Spiel zurückkehren.

Eurogamer: Normalerweise würde ich das nicht fragen, aber wenn man bedenkt, dass die Entwicklung als Ein-Mann-Projekt begann und auf halbem Weg zu einem kleinen Team wechselte: Wie groß ist Lost Soul Aside in Bezug auf die vergleichbare Größe der Spielwelt oder die Spielstunden?

Yang Bing: Das Spieltempo wird sich mehr darauf konzentrieren, eine lineare Erzählung mit tiefem Gameplay zu bieten, als ein endloses Grinden. Und die Spielwelt wird vielfältig sein, mit verschiedenen Schauplätzen und Gegnertypen, die allesamt das übertreffen, was ich mir während der unabhängigen Entwicklung vorgestellt habe.

Lost Soul Aside erscheint am 30. Mai für PS5 und PC.