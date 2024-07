Lost Soul Aside: Neues Gameplay zeigt fleigenden Drachenbegleiter und Kampfkrallen

Es gibt endlich frisches Gameplay von Lost Soul Aside. Das Fantasy-Action-Rollenspiel für die PlayStation 5 zeigt, wie der Protagonist mit scharfen Krallen, einem flammenden Schwert und seinem Drachenbegleiter gegen Monster kämpft.

Ist Lost Soul Aside inzwischen zu alt?

Lost Soul Aside befindet sich schon viele Jahre in der Entwicklung, war bisher jedoch nur selten wirklich auffällig. Jetzt meldet sich Entwickler UltiZero Games auf der ChinyJoy 2024 zurück und das direkt mit einem satten Haufen Gameplay.

Ab Minute 10 könnt ihr euch einige Sequenzen aus dem Spiel ansehen und bekommt einen Eindruck dafür, was ihr im Kampf alles machen könnt. Auffällig ist besonders das flinke Tempo, in dem ihr Bewegungen und Angriffe durchführt. Der Drache als auch die Klauen sind aus einem schwarzen Glas oder Metall.

Leider trägt die lange Entwicklungszeit dazu bei, dass sich die vielen damals frischen Ideen des Spiels nun nicht mehr innovativ und modern anfühlen.

Ein Spieler schreibt in den Kommentaren über das von japanischen Rollenspielen inspirierte Lost Soul Aside: "Als das Spiel angekündigt wurde, schien der Kampf hervorragend zu sein. Aber es hat so lange gedauert, dass wir jetzt viele Spiele mit dieser Art von Gameplay haben."