Macher von The Last Guardian zeigt sein neues Projekt - und ich habe so viele Fragen

Fumito Ueda, der Macher von ICO, die bereits Shadow of the Colossus und The Last Guardian zeigt auf den Game Awards 2024 sein neues Projekt.

Geheimnisvolles Spiel ohne Namen

Eine mechanische Stimme zählt einen Countdown herunter. Eine Schockwelle rollt auf den Protagonisten zu, der in einem menschlich aussehenden Raumschiff Zuflucht sucht und scheinbar den Planeten verlässt.

Ich habe so viele Fragen an diesen kurzen Trailer. Antworten bietet er eher wenig. Immerhin ist es ein exklusiver erster Blick in das geheimnisvolle Spiel mit atemberaubender Aussicht und einer Atmosphäre und einer Welt, die zum Nachdenken anregen könnte.