Macht GTA 6 gewalttätig? Take-Two-CEO Strauss Zelnick hält die immer wiederkehrende Debatte um Gewalt in Spielen für unbegründet

Grand Theft Auto 6 ist schon jetzt das meisterwartete Spiel des Jahres und sorgt nicht nur in der Community für Diskussionen darüber, wann Rockstar den zweiten Trailer veröffentlichen wird. Doch auch die Gewaltdarstellung im Spiel beziehungsweise in der Reihe wird von vielen kritisiert. Die Debatte, ob Videospiele die Gewaltbereitschaft bei Menschen fördern, gibt es schon lange. Nun äußerte sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick erneut zu diesem Thema und sieht keine Gefahr darin, dass Spieler durch Gewalt in Spielen selbst gewalttätig werden. Er hält die immer wieder aufflammende Diskussion für unbegründet.

Gewaltdebatte um GTA

Zelnick betont, dass die Theorie eines Zusammenhangs zwischen Videospielen und realer Gewalt längst widerlegt wurde. Laut ihm erschafft Unterhaltung kein Verhalten, sondern spiegelt vielmehr die Realität wider. "Um es klar zu sagen: Unterhaltung schafft kein Verhalten, Unterhaltung reflektiert Verhalten", sagte der CEO gegenüber CNBC. "Unterhaltung gibt den Menschen die Möglichkeit, Gefühle loszulassen, sich auf Gefühle einzulassen. Unterhaltung erzählt Geschichten. Die Vorstellung, dass Unterhaltung Verhalten erzeugt, wurde immer wieder getestet und widerlegt." Während Filme und Serien mit realistischer Gewalt kaum kritisiert werden, stehen Games regelmäßig im Fokus solcher Debatten. Dabei zeigen Studien immer wieder, dass es keine eindeutigen Belege für einen negativen Einfluss gibt. Trotzdem werden Spiele wie GTA häufig als potenzieller Auslöser für Aggressionen diskutiert. Gerade weil die Reihe für ihre offene Welt und ihre realistisch brutale Darstellung bekannt ist, geraten die Spiele ins Visier von Kritikern.

Ein ewiges Streitthema

Die Debatte um Videospielgewalt existiert bereits seit den 90ern, als Titel wie Mortal Kombat und Night Trap zu Kontroversen führten. Diese Diskussion plopte mit jeder neuen GTA-Veröffentlichung erneut auf. Politiker greifen das Thema regelmäßig auf und fordern teils strengere Regulierungen, obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise für einen direkten Zusammenhang gibt. Mit GTA 6 soll die Serie noch realistischer werden, doch Zelnick sieht darin keine Gefahr. Er ist überzeugt, dass Spieler zwischen Fiktion und Realität unterscheiden können und der Titel keine Verhaltensänderungen auslöst. Zudem sei der Erfolg der GTA-Reihe ein Beleg dafür, dass die meisten Spieler verantwortungsbewusst mit solchen Inhalten umgehen.

Trotz der wiederkehrenden Kritik bleibt GTA eine der erfolgreichsten Spielereihen aller Zeiten. Solange es keine eindeutigen Beweise für einen Zusammenhang mit echter Gewalt gibt, wird sich daran wohl nichts ändern. Dennoch dürfte die Diskussion auch um GTA 6 herum nicht verstummen und vermutlich mit jeder weiteren Fortsetzung erneut aufflammen. Es scheint, als sei diese Debatte ebenso ein fester Bestandteil der Serie.