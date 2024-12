Mafia: The Old Country wird nicht wie GTA 6 - Kein Konkurrenzproblem

Seit 2K Games und Hangar 13 ihren neuen Titel auf den Game Awards 2024 angekündigt haben, gibt es immer wieder Vergleiche mit Grand Theft Auto 6. Mafia: The Old Country soll allerdings gar nicht so viel mit GTA 6 gemeinsam haben. Zumindest distanziert sich der Mafia-Entwickler in einem Interview von den Vergleichen.

Darin unterschieden sich Mafia und GTA

Action-Kämpfe, kriminelle Gruppierungen und einen ähnlichen Release-Zeitraum in der zweiten Jahreshälfte 2025. Es gibt Parallelen zwischen Mafia: The Old Country und GTA 6, doch die beiden Titel vergleichen würden Nick Baynes und Alex Cox von Hangar 13 dennoch nicht.

"Aber bei Mafia lag der Schwerpunkt schon immer mehr auf der linearen Story und weniger auf den Sandbox-Erfahrungen, die Rockstar in bester Qualität liefert. Der Fokus auf die Story hat bei Mafia im Laufe der Zeit nur zugenommen, also glaube ich nicht, dass die Spiele grundsätzlich so ähnlich sind, außer dass sie ein gemeinsames Thema haben", so Cox gegenüber IGN.

Im Gegensatz zu einem GTA gebe es in Mafia auch viel weniger Nebenaktivitäten. Für Rockstar gibt es also keinen direkten Konkurrenten, während Mafia mit dem Umfang eines heiß erwarteten GTA 6 nicht mithalten könnte.

Viel eher orientiere sich Mafia: The Old Country an den ersten beiden Mafia-Spielen. The Old Country soll eine Art Neuanfang werden, kehrt aber gleichzeitig zu den Wurzeln des Franchise zurück.

So geht Hangar 13 also zu den Ursprüngen zurück - nach Sizilien, wo "der Beginn der Mafia ist, der eigentlichen Mafia, sowie der Beginn des gesamten Franchise."

Mafia: The Old Country folgt dem jungen und ehrgeizigen Enzo, der Teil der Mafia werden will. Er ist bodenständig und hat eine brutale Vergangenheit in einer rücksichtslosen Umgebung.

Im Sommer 2025 soll Mafia: The Old Country auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen und bietet euch eine neue Reise durch das kriminelle Italien des 20. Jahrhunderts.