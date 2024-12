Mafia: The Old Country zeigt ersten Trailer auf den Game Awards

Auf den Game Awards 2024 wurde Mafia: The Old Country bestätigt. Am Donnerstag gab es bereits einen Leak zum Trailer. Hier könnt ihr ihn aber ganz offiziell sehen und euch an der Fortsetzung des klassischen Franchise erfreuen.

Mafia: The Old Country erscheint im Sommer 2025

Im Jahr 2002 hat die Reise für die Spielserie begonnen. Nach Mafia, Mafia 1, Mafia 2 und Mafia: Definitive Edition kommt nun Mafia: The Old Country. Hangar 13 beglückt Fans der Reihe auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Schon 2025 könnt ihr durch das Italien des 20. Jahrhunderts streifen. Mit Hemd und Weste geht es in die Oper, Weizenfelder, zum Hafen und das alles in wundervoller Grafik. Im Trailer sehen wir Charaktere auf dem Pferd und sogar im Auto, verschiedene Schusswaffen oder altmodische Klappmesser. Auch das ein oder andere Feuer bricht aus.

Im Sommer 2025 erscheint Mafia: The Old Country und lässt euch unsagbare Dinge für eure "Familie" tun. Immerhin habt ihr ihnen eure Loyalität geschworen, nicht wahr?