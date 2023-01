Magic: The Gathering bringt mit Dominaria Remastered beliebte Karten zurück.

Wizards of the Coast feiert 30 Jahre Magic: The Gathering mit der Veröffentlichung des neuen Sets Dominaria Remastered.

Dieses zweite Remastered-Set (nach Timespiral Remastered) stellt eine Hommage an die Ebene dar, auf der alles begann.

Was bringt Dominaria Remastered?

Für das Set verspricht man "begehrte Reprinte, brandneue Artworks, randlose Artworks und die Rückkehr des Retro-Rahmens".

Angeboten wird das Set in Draft Boostern und Collector Boostern, insgesamt umfasst es 271 Karten: 101 häufige, 80 nicht ganz so häufige, 60 seltene und 20 sagenhaft seltene Karten sowie zehn Basisländer.

45 der Karten sind randlos, 150 Stück verfügen über den Retro-Rahmen.

Hier ein Überblick, was in den einzelnen Packs steckt:

Pack Inhalt Draft Booster - 9 bis 10 häufige Karten

- drei nicht ganz so häufige Karten

- eine seltene oder sagenhaft seltene Karte

- eine Retro-Rahmenkarte beliebiger Seltenheit

- ein Retro-Rahmen-Basisland

- eine Token/Werbekarte Collector Booster - eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit traditioneller Foil im Retro-Rahmen oder eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit traditioneller Foil ohne Rahmen

- eine seltene oder sagenhaft seltene Karte ohne Foil

- eine Nicht-Foil-Retro-Rahmen seltene oder sagenhaft seltene Karte

- eine Retro-Rahmen mit traditioneller Foil oder randlose häufige oder nicht ganz so häufige Karte

- zwei Nicht-Foil-Retro-Rahmen-Karten oder häufige oder nicht ganz so häufige ohne Rahmen

- eine traditionelle seltene Foil-Karte oder sagenhaft seltene

- zwei traditionelle nicht ganz so häufige Foil-Karten

- fünf traditionelle häufige Foil-Karten

- ein traditionelles Foil-Retro-Rahmen-Basisland

- ein doppelseitiger Token aus traditioneller Foil

Vom 13. bis 15. Januar finden in örtlichen Spieleläden Launch-Partys dazu statt.