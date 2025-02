Magic The Gathering x Avatar The Last Airbender - Das Crossover, auf das wir alle gewartet haben erscheint im November und bietet Potenzial für etliche tolle Karten

Die verschiedenen Ländertypen in Magic The Gathering haben mich schon häufig darüber nachdenken lassen, ob nicht ein Set zu Avatar The Last Airbender eine coole Idee für das Sammelkartenspiel wäre. Und jetzt endlich erhalten Kartenspielfans die frohe Kunde. Am 21. November erscheint das Crossover als standardmäßiges "Universes Beyond"-Set und wird vermutlich Charaktere und Handlungspunkte aus Avatar und The Legend of Korra beinhalten.

Magic the Gathering trifft auf Avatar

Mein Hirn ist seit dieser Ankündigung voll mit möglichen Karten, Effekten und Landschaften, die uns in diesem Set erwarten könnten. Zuko als Feuer-Commander, Aang, Appa, Momo, ein Wasserdeck mit Korra und Katara. Und wenn Azula kein Menace hat, dann weiß ich auch nicht. Und bitte, bitte, bitte, Onkel Iro muss eine eigene Karte bekommen!

Avatar The Last Airbender ist ein zeitlos gutes Franchise. Die Serie habe ich, und haben sicher auch viele von euch, nicht nur einmal gesehen. Das blöde Kohlkopf-Meme, Bumi, Toph, Sokka. Es gibt so viele ikonische Figuren und Momente, dass ich einen ganzen Artikel mit ihnen füllen könnte. Vermutlich sogar mehrere.

Alles, was wir aktuell über das Crossover-Set wissen.

"Wasser. Erde. Feuer. Luft … Magic. Bändige das Spielfeld mit Magic-Karten aus Avatar – Der Herr der Elemente™! Meistere die Elemente und schließe dich deinen Lieblingscharakteren an, um neue Abenteuer zu erleben, kultige Illustrationen, einen elementaren Showdown wie nie zuvor", heißt es auf der offiziellen Seite von Magic The Gathering. Das sind allerdings auch schon alle Informationen, die uns dort präsentiert werden.

Leider wurden bisher noch keine Karten enthüllt. Immerhin hat Wizards of the Coast erst kürzlich die ersten neuen Commander aus dem bevorstehenden Final-Fantasy-Set gezeigt. Die Precon-Commander-Decks sind um Y'shtola, Tidus, Terra und Cloud aufgebaut und können bereits jetzt vorbestellt werden. Erscheinen wird das Set jedoch erst im Sommer. Vielleicht dürfen wir uns im Juni dann so langsam auf die ersten Avatar-Enthüllungen einstellen.

Welchen Charakter würdet ihr gerne als Karte sehen?