Magic: The Gathering trifft auf Final Fantasy – ab dem 13. Juni kommen Cloud Strife, Yuna und viele andere bekannte Final-Fantasy-Charaktere – es wird Commander-Decks und besondere Collector’s Edition geben

Magic: The Gathering bekommt Zuwachs in seinem Universum. Am 13. Juni 2025 erscheint das neue Crossover-Set mit Final Fantasy, das gleich vier Teile von der beliebten japansischen Rollenspiel-Reihe kommt. Die Kooperation vereint zwei der erfolgreichsten Fantasy-Franchises.

Die bekannten Esper kehren auch zurück

Im neuen Set werden Final Fantasy 6, 7, 10 und 14 aufgegriffen. Fans dürfen sich auf Karten mit bekannten Charakteren wie Cloud Strife, Terra Branford und Tidus freuen. Neben den beliebten Figuren werden auch klassische Espers wie Bahamut und Shiva dabei sein, ebenso wie legendäre Schauplätze und die treuen Chocobos. Mit diesen Karten können Fans neue Strategien entwickeln und eigene Geschichten erschaffen. Die Karten sollen nicht nur Abwechslung im Spiel bieten, sondern auch optisch mit kleinen Details aus Final Fantasy überzeugen. Das Set enthält zahlreiche bekannte Elemente, die Fans aus Final Fantasy kennen.

Laut der offiziellen Beschreibung heißt es: "Die geliebten sechzehn Spiele der Final Fantasy RPG-Serie mit ihren unvergesslichen Charakteren, Gegenständen und Momenten sind jetzt in Magic: The Gathering enthalten! Sprich mächtige Zaubersprüche, rufe klassische Beschwörungen und besuche sogar deine Lieblingsorte auf dem Rücken eines Chocobos. Unzählige Elemente aus den Spielen stehen dir zur Verfügung, um deine eigene Geschichte zu weben!"

Eine Collector´s Edition für Sammler

Für den Release am 13. Juni 2025 sind mehrere Sets geplant. Die Commander-Decks könnten circa 79,99 Euro pro Set kosten und sind auf das beliebte Mehrspielerformat ausgelegt. Wer das komplette Set auf einmal möchte, kann zur Collector’s Edition greifen, die für circa 159,99 Euro erhältlich sein könnte. Außerdem sind alle Karten in einer Sammlerbox enthalten. Diese enthält neben den Standardkarten auch exklusive, besonders gestaltete Karten. Einen ersten Blick auf die Karten hat bereits IGN gewährt und einige der sogenannten Lead-Karten präsentiert.

Fans von Magic: The Gathering und Final Fantasy können sich schon jetzt auf den Juni dieses Jahres freuen, wenn die Sets endlich erhältlich sein werden. Mit einem neuen Franchise möchte Magic seinen Spielerinnen frischen Wind bieten. Wie findet ihr diese Kollaboration?