Mal ein gutes Geschenk zum Valentinstag: Gewinnt zwei Codes für Final Fantasy XIV Complete Edition für das System eurer Wahl und verbringt ein paar Monate in Eorzea

Der Tag des überteuerten Blumenstraußes, der nicht zu habenden Restaurantreservierung und des Pärchenstreits ob gut gemeinter, aber nie so gewünschter Geschenke - die auch überteuert waren - rückt immer näher. Deshalb, gerade rechtzeitig zum Valentinstag-Event in Final Fantasy XIV verlosen wir etwas, mit dem jedes Pärchen Freude haben kann: Zwei Keys für die Final Fantasy: Complete Edition für das System eurer Wahl (PC, PS4/5 oder Xbox)!

Die Final Fantasy XIV Complete Edition bietet euch das ultimative MMORPG-Erlebnis, indem sie das Basisspiel A Realm Reborn sowie alle Erweiterungen bis hin zur neuesten Expansion Dawntrail enthält. Damit taucht ihr in eine riesige, detailreiche Welt ein, in der euch epische Geschichten, spannende Kämpfe und unzählige Abenteuer erwarten.

Von A Realm Reborn bis Dawntrail – eine Reise durch Eorzea und darüber hinaus

Eure Reise beginnt mit A Realm Reborn, in dem ihr die Welt von Eorzea kennenlernt, eine von Göttern und Kriegen geprägte Region, die sich nach einer Katastrophe neu aufbaut. Ihr kämpft gegen die Bedrohung durch die Garlear, eine mächtige imperiale Armee, und tretet erstmals gegen die sogenannten Primae an – legendäre Beschwörungen, die an die klassischen Esper und Bestia aus der Final Fantasy-Reihe erinnern.

Mit der ersten Erweiterung Heavensward öffnet sich für euch das sagenumwobene Königreich Ishgard, eine Stadt, die über Jahrhunderte hinweg einen erbitterten Krieg gegen die Drachen führt. Ihr erlebt eine düstere, tiefgehende Geschichte voller politischer Intrigen, Verrat und epischer Schlachten. Diese Erweiterung bringt außerdem die ersten drei neuen Jobs ins Spiel: Dunkelritter, Astrologe und Maschinist, die euch neue Kampfstile ermöglichen.

In Stormblood reist ihr weit nach Osten und helft dabei, die Stadtstaaten Ala Mhigo und Doma aus der Herrschaft des garleischen Imperiums zu befreien. Diese Erweiterung bringt zwei neue Jobs – den Rotmagier und den Samurai – sowie eine Vielzahl neuer Dungeons, Prüfungen und Raids. Besonders beeindruckend ist die Einführung von Unterwassererkundungen und weitläufigen asiatisch inspirierten Regionen.

Shadowbringers zählt zu den meistgelobten Erweiterungen und dreht das Spielgeschehen komplett um. Statt weiter gegen das Garleische Imperium zu kämpfen, werdet ihr in eine fremde Welt gerufen – den Ersten Splitter. Hier erwartet euch eine der besten Geschichten der gesamten Final Fantasy-Reihe, in der ihr gegen das Licht selbst kämpft und das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen müsst. Die Erweiterung bringt die Jobs Revolverklinge und Tänzer ins Spiel und führt euch in beeindruckende, märchenhafte Regionen.

Mit Endwalker erreicht die Geschichte um Hydaelyn und Zodiark ihren epischen Abschluss. Ihr reist auf den Mond, erkundet neue Gebiete wie das östlich inspirierte Thavnair und die trostlose Garlemald, und erlebt eine emotionale Geschichte, die alle vorherigen Handlungsstränge zusammenführt. Neue Jobs wie der Weise und der Schnitter erweitern eure Möglichkeiten im Kampf. Zudem bringt diese Erweiterung neue Gameplay-Features wie das Reisen zwischen verschiedenen Rechenzentren, sodass ihr mit Spielern weltweit spielen könnt.

Nun beginnt mit Dawntrail ein völlig neues Kapitel! Diese Erweiterung führt euch in ein bislang unerforschtes, tropisches Land und bringt zwei brandneue Jobs mit sich: den Viper, einen schnellen Nahkampf-DPS, der mit Doppelklingen kämpft, und den Pictomancer, einen magischen Fernkämpfer, der mit seiner Kunst mächtige Wesen und Waffen erschafft. Mit Dawntrail erhält Final Fantasy XIV außerdem ein umfassendes Grafik-Update, das Charaktermodelle, Umgebungen und Lichteffekte auf ein neues Level hebt.

Ein dynamisches Klassensystem für maximale Freiheit

In Final Fantasy XIV seid ihr nicht auf eine einzige Klasse festgelegt. Ihr könnt jederzeit zwischen verschiedenen Jobs wechseln, indem ihr einfach eure Waffe tauscht. Egal, ob ihr als Magier, Nahkämpfer, Tank oder Heiler agieren wollt – ihr könnt jede Rolle in nur einem Charakter meistern. Mit jeder Erweiterung kommen neue Jobs hinzu, die euch immer wieder neue Spielstile eröffnen.

Wunderschöne Welten und endlose Erkundungsmöglichkeiten

Mit jeder Erweiterung wächst die Welt von Final Fantasy XIV. Ob die gotischen Türme von Ishgard, die weiten Steppen von Othard oder die fremdartigen Landschaften des Ersten Splitters – es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Viele Gebiete lassen sich nicht nur zu Fuß, sondern auch mit fliegenden Reittieren oder sogar schwimmend und tauchend erkunden.

Packende Kämpfe und herausfordernde Raids

Ob ihr alleine oder mit einer Gruppe von Freunden spielt – Final Fantasy XIV bietet einige der besten Dungeon- und Raid-Erfahrungen, die ihr in einem MMORPG finden könnt. Die Kämpfe sind fordernd, belohnen Teamwork und erfordern strategisches Denken. Besonders die Raid-Serien jeder Erweiterung sind spektakulär inszeniert und oft von klassischen Final Fantasy-Elementen inspiriert.

Square Enix hat bereits Details zu Patch 7.2 „Seekers of Eternity“ enthüllt, der Ende März 2025 erscheint. Freut euch auf neue Hauptszenario-Aufträge, den Dungeon „Unterfried-Ruinen“, den Raid „Das Arkadion – Schwergewicht“, die Prüfung „Zel Tajaal – Zelenia“ in zwei Schwierigkeitsstufen sowie die Traumprüfung „Suzaku“. Außerdem erwarten euch die „Kosmo-Erkundung“ für Handwerker und Sammler, neue Feldexkursionen auf der Insel Kreszentia und spannende PvP-Änderungen. Ihr könnt zudem mit den Mamool Ja in neuen Freundesvolk-Aufträgen interagieren und weitere Hildibrand-Quests erleben. Freut euch auch auf eine stylische Mode-Kollaboration mit BlackMilk, inspiriert von Final Fantasy XIV, sowie eine Kooperation mit FUJIFILM instax, die euch ein neues Emote im Spiel bringt.

Plattformübergreifendes Spielen für ein nahtloses Erlebnis

Egal, ob ihr auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Mac oder Xbox Series X|S spielt – Final Fantasy XIV unterstützt plattformübergreifendes Spielen, sodass ihr euch mit Freunden zusammenschließen könnt, unabhängig davon, auf welchem System ihr unterwegs seid.

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet und das Set aus zwei Complete Editions von Final Fantasy XIV - System eurer Wahl - gewinnen möchtet, dann müsst ihr eine Frage beantworten:

Bitte aktviere JavaScript, um dieses Gewinnspiel sehen zu können.