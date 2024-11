Manor Lords erhält neue Maps, Gebäude und weitere Verbesserungen

Slavic Magic hat bekannt gegeben, was ihr vom nächsten Patch für das Strategiespiel Manor Lords erwarten könnt.

Mit Worten hält sich Slavic Magic zwar zurück, zeigt jedoch eine Reihe von Bildern, die wiederum neue Maps, Gebäude und mehr veranschaulichen.

Manor Lords wird erweitert

Ihr könnt auch ein überarbeitetes System zur Verteilung von Bier und Wasser erwarten, was die Funktionsweisen von Tavernen und Brunnen verbessern soll.

Ebenso auf dem Programm steht eine "Überarbeitung" des Marktplatzes.

Image credit: Slavic Magic

"Wir überarbeiten, wie die Marktplätze und die Verteilung von Waren funktionieren, und haben drei verschiedene Systeme getestet, um eine ansprechende, intuitive und einfach zu verstehende Lösung zu finden", heißt es.

"Das Update umfasst auch Verteilungsfilter für Marktplätze, ein Feature, nach dem wiederholt gefragt wurde."

Zu guter Letzt verweist Slavic Magic noch darauf, dass das Spiel in den Kategorien "Best Debut Indie Game" und "Best Sim/Strategy" bei den Game Awards nominiert wurde, wobei es auf Stimmen von Spielerinnen und Spieler ankommt.

"Das weiß ich sehr zu schätzen, aber es liegt natürlich noch viel Arbeit vor uns", betont Entwickler Greg Styczeń. "Das Spiel befindet sich weiterhin im Early Access und ich weiß, dass es viele Features, Anpassungen und Korrekturen gibt, auf die ihr euch alle freut."

"Euer Feedback war immer ein wichtiger Teil des Prozesses und ich werde den offenen Entwicklungsansatz, der uns so weit gebracht hat, fortsetzen und hart daran arbeiten, das Spiel zu verbessern."

Image credit: Slavic Magic

Manor Lords startete im April 2024 auf Steam in den Early Access und erzielte dort schnell große Erfolge. In Spitzenzeiten waren mehr als 170.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig im Spiel aktiv. Darüber hinaus hat das Spiel auf Steam "sehr positive" Reviews von der Community erhalten.