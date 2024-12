Mario-Ersatz zu den Feiertagen: Die Schlümpfe - Abenteuer im Traumland ist so viel besser, als ihr denkt

Die Schlümpfe - Abenteuer im Traumland Release: erhältlich

Erhältlich für: PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series

Genre: Schlump-and-Run

Entwickler: Ocellus

Publisher: Microids

Preis: ca. 30 Euro

So kann das manchmal gehen: Man liest einen Markennamen, wie zum Beispiel “Die Schlümpfe” und hakt ein Videospiel als “Nix für mich” ab, auch weil man dahinter Lizenz-Schleuderware vermutet, die für gewöhnlich nicht auf der Merkliste ohnehin schon vielbeschäftigter Zocker landet. Manchmal liest man aber auch noch etwas weiter, entdeckt dann einen Namen wie “Ocellus”, und merkt, dass man beinahe einen Wiederholungsfehler gemacht hätte.

2021 brachte Microids nämlich schon einmal einen bunten Lizenz-Hüpfer von diesem Studio heraus. Der hörte auf den Namen Marsupilami – Hoobadventure und stellte sich im Nachgang als exzellenter Donkey-Kong-Klon mit gewinnendem Look und dem Schwung eines guten Samstagmorgen-Cartoons heraus. Die Schlümpfe machen in ihrem Traumland-Abenteuer jetzt passend zum Mario-losen Spieleherbst ebenfalls eine ausgezeichnete Figur, wenn sie in dieser reduzierten, aber fluffig spielbaren Variante eines 3D-Klempnerabenteuers mühelos unterhalten. Dieses Spiel ist so viel besser, als ich gedacht hätte.

Unterhaltsame Überraschung

Tatsächlich ist “Die Schlümpfe - Abenteuer im Traumland” ein irrsinnig routiniertes Gute-Laune-Jump-and-Run in Wohlfühlumgebungen mit gutem Zug nach vorn. Obwohl zwischen Mario und dem hier noch stabil einige Tabellenplätze liegen, spielen sie doch in der gleichen Liga, denn die Schlümpfe machen ohne große Schnitzer an alle wichtigen Kästchen ihr Häkchen. Obwohl das vergleichsweise konventionell abläuft, kommt am Ende doch ein familien- und koop-taugliches Wohlfühlspiel heraus, das man sich für 30 Euro frei jeglicher Bedenken oder anschließende Reue zulegen kann.

Das Moveset ist auf die gute Weise limitiert. Doppelsprung, eine hübsch-tollpatschige Rennanimation, Werfen von Gegenständen und bestimmte, Level-spezifische Items sind alles, was ihr braucht. Die Seifenblase, mit der ihr für einen Augenblick in der Luft stehen bleibt, um im letzten Moment herauszuhechten, sorgt für ein bisschen Raffinesse, aber das ist alles schon sehr einfach gehalten, damit auch jeder in den pittoresken, linearen Levels hinterherkommt und man nirgends zu lange festhängt. Dennoch bleibt es fesselnd genug und liegt genügend Schwung und Kraft in den Bewegungen, dass das Vorankommen in den farbenfrohen Traumwelten an sich schon unterhaltsam ist.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Klar, insgesamt könnte das Spiel aufwendiger sein und an dem Punkt, an dem es so richtig auf die Füße findet, ist es auch fast schon wieder vorbei. Dass es keine Sprachausgabe gibt und das Dorf der Schlümpfe, wohin aus den Träumen gerettete Mützenmännchen zurückkehren, nicht gerade vor Leben sprüht, ist bedauerlich, aber bei einem Low-Price-Titel vermutlich nicht anders zu stemmen. Nintendo liefert da in der Regel ein bisschen mehr Persönlichkeit und ein ganzes Knäuel an lustigen Einfällen, wo ihr bei den Schlümpfen mit einer Handvoll auskommen müsst. Da die aber immer noch genug Spaß machen, um das hier bis zum Ende zu spielen, ist das nicht weiter schlimm.

Alles in allem ein wirklich netter kleiner Hüpfer, der zielgenau zum Kern dessen vordringt, weshalb wir diese Sorte Spiel so lieben. Für nicht wenige – und insbesondere für Eltern interessierter Kinder – dürfte Die Schlümpfe - Abenteuer im Traumland in diesem Winter deshalb eine gute Wahl sein. Es lohnt sich eben doch, manchmal zweimal hinzuschauen, bevor man eine Sache abtut.