Mario Kart 9: Habt ihr das auch gesehen? Der Switch 2 Reveal Trailer deutet eine große Veränderung für die Serie an - Und was ist mit Donkey Kong?

Die Switch 2 ist enthüllt und mit ihr auch ein neues Mario Kart, nennen wir es der Einfachheit wegen mal Mario Kart 9.

Aus den kurzen Ausschnitten, die während des Reveal Trailers der Nintendo Switch 2 zu sehen sind, lassen sich durchaus einige interessante Dinge ableiten, Alex hatte ja bereits über ein mögliches Open-World-Format spekuliert. Aber da ist noch mehr.

Mehr Fahrer in Mario Kart 9 auf der Switch 2?

Ganz entscheidende Hinweise habt ihr zum Beispiel direkt vor der Nase, genauer gesagt auf der Rennstrecke selbst.

An einer Stelle sind zum Beispiel 15 Fahrer auf einmal auf der Strecke zu sehen. Das deutet an, dass Mario Kart 9 die Zahl der möglichen Fahrer pro Rennen erhöht, denn in Mario Kart 8 Deluxe fahren maximal zwölf Fahrerinnen und Fahrer.

Bei 15 bleibt es aber nicht. Wirft man einen Blick auf die Zahl der Startplätze an der Start-Ziel-Linie, sind dort Startpositionen für bis zu 24 Karts auf der Strecke markiert.

Es scheint also, als würde Mario Kart 9 die Zahl der möglichen Fahrerinnen und Fahrer auf der Strecke im Vergleich zum Vorgänger verdoppeln.

Das Material deutet zugleich eine Designänderung bei Donkey Kong an. In Mario Kart 8 Deluxe sah er so aus wie in den jüngsten Nintendo-Spielen, in diesen neuen Mario Kart-Szenen wirkt das Design eher so, als hätte man es ein wenig an seinen früheren Look oder an den Look aus dem Kinofilm angepasst.

Wenngleich wir hier eindeutig ein neues Mario Kart sehen, hat Nintendo bisher keine offiziellen Details oder einen Namen dazu mitgeteilt. Das wird, sofern es nicht vorab irgendwelche Leaks gibt, in der für den 2. April 2025 angekündigte Nintendo Direct zur Switch 2 passieren.

Ein Mario Kart 9 tritt auf jeden Fall in große Fußstapfen, denn mit mehr als 64 Millionen Verkäufen ist Mario Kart 8 Deluxe das mit Abstand erfolgreichste Switch-Spiel.