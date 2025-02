Lego Mario Kart: Leaker sprechen von "massivem" neuen Set zu Nintendos Megaseller, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird

Neuesten Gerüchten zufolge wird Lego noch in diesem Jahr ein "massives" Set zu Mario Kart veröffentlichen.

In der Vergangenheit haben sich Gerüchte über neue Lego-Sets zu Nintendo häufig als wahr erwiesen, insofern ist es durchaus wahrscheinlich, dass auch diese Angaben zutreffen.

Großes Lego-Set zu Mario Kart

Laut mehreren Berichten (via Brick Fanatics) handelt es sich dabei um ein Set mit der Nummer 72037, das angeblich im Juli 2025 erscheinen und 169,99 Dollar kosten wird.

Womöglich könnte es sich hierbei um eine größere Version eines Karts handeln, wodurch es möglicherweise zu Legos Icons-Reihe gehört.

Nähere Angaben zu dem Set liegen aktuell noch nicht vor. Es wird aber auch schon spekuliert, dass dieses Set zeitnah zum neuen Mario Kart 9 für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird.

Aktuell sind das aber alles noch Gerüchte, doch wie schon gesagt, steckt hinter vielen Lego-Gerüchten oft genug ein Fünkchen Wahrheit. Erinnern wir uns an die Gerüchte über den Deku-Baum von The Legend of Zelda, zu dem es bereits lange im Vorfeld erste Angaben gab.

Anfang des Jahres hat Lego bereits einige erste Sets rund um Mario Kart veröffentlicht, die alles in allem jedoch recht übersichtlich ausfallen.

Es gibt zum Beispiel kleinere Versionen von Bikes und Karts, leider ohne echte Minifiguren. Es sind zwar Figuren dabei, doch diese baut ihr wie bei den bisherigen Super Mario-Sets von Lego selbst zusammen.

Seit Anfang 2025 sind folgende Mario Kart-Sets von Lego erhältlich: