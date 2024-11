Mario & Luigi: Brothership - Komplettlösung, Tipps und Tricks

Mario & Luigi: Brothership bringt die RPG-Reihe der beiden Brüder endlich auf die Switch. Zusammen erkunden sie eine zersplitterte Spielwelt namens Konektania, erkunden ihre Meere, verbinden Driftinseln miteinander, sammeln Deutlichter und besiegen Gegner in spannenden Rundenkämpfen.

Und das ist lange nicht alles. Es gibt Rätsel, Entscheidungen, Ausrüstung, Minispiele, Bosskämpfe und Nebenmissionen, die zusätzliche Belohnungen versprechen. Jede Menge zu tun, wobei man schon das eine oder andere Mal die Übersicht verlieren kann. Die Komplettlösung zu Mario & Luigi: Brothership hilft bei allen Inseln und allen Missionen für den Abschluss des Spiels.

Mario & Luigi Brothership - Komplettlösung

Forstsee

Polychromeer

Brrrutzean

Nebenmissionen

Tipps und Tricks zu Mario & Luigi Brothership

Haltet Ausschau nach besserer Ausrüstung: Wie in vielen RPGs kann man auch hier bessere Ausrüstung erlangen, unterteilt in Hose, Hammer und Accessoires wie Handschuhe. Versteckt in den Leveln findet man immer wieder bessere Waffen oder Kleidung, aber das geschieht eher selten. Schaut euch in den Ausrüstungsläden um, die auf den Inseln und in Kapitarbora stehen. Es schadet nicht, einen Blick zu riskieren. Oftmals haben sie einen besseren Hammer oder eine bessere Hose, die zu kaufen und zu nutzen eine ordentliche Verbesserung bewirkt.

Erledigt zeitkritische Nebenmissionen sofort: Manche der Nebenmissionen, die in eurem Tagebuch landen, sind zeitgebunden, erkennbar an ihrem Symbol. Erfüllt diese Aufträge sofort, wenn möglich. Schreitet ihr zu weit in der Story voran (oft reicht schon der nächste, unmittelbar bevorstehende Abschnitt), verfallen diese Missionen und können nicht mehr verfolgt werden.

Sammelt alle Deutlichter: Diese kleinen Lichter, die man in allen Abschnitten finden, pflücken und einsammeln kann, dienen später zum Erschaffen von Effektsteckern, mit denen sich die Möglichkeiten im Kampf erweitern lassen. Habt ihr keine Lust auf Extrasuche nach den Deutlichtern, kein Problem, niemand muss sie pflücken. Man findet auch auf dem Weg durch die Hauptstory genug für die wichtigsten Stecker.

Effektstecker, was ist das? Dieses System wird erst nach einigen Stunden freigeschaltet. Die Stecker können ausgerüstet werden, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Zum Beispiel gibt es Stachelkugeln, die nach einem Treffer auf den Gegner fallen, oder eine Schockwelle, die alle Feinde auf dem Feld erfasst. Jeder Effektstecker hat eine bestimmte Anzahl an Ladungen. Sind diese verbraucht, wird er deaktiviert und muss durch Kämpfe wieder aufgeladen werden. Erst dann tritt sein Effekt wieder in Kraft. Währenddessen empfiehlt es sich, nicht nutzbare Stecker auszustöpseln und andere zu nutzen.

Erkundet die Inseln nach den Leuchttürmen weiter: Das ist nicht nötig, wenn man nur die Hauptgeschichte abschließen möchte, aber sehr zu empfehlen. Grundsätzlich müsst ihr auf einer Driftinsel "nur" den Leuchtturm finden und an die Kapitarbora anbinden, bevor es im nächsten Abschnitt der Story weitergehen kann. Nach dem Anbinden erblühen auf den alten Inseln die Konektar-Blüten und öffnen Wege, die vormals unpassierbar waren. Wie gesagt, wirklich wichtig ist das nicht, aber wer beispielsweise alle Deutlichter finden möchte, kommt um die Rückkehr auf alte Inseln nicht herum.

Habt immer Heilitems griffbereit: Die Kämpfe in Mario & Luigi Brothership sind in der Regel nicht von der schweren Sorte. Mit steigendem Level und ohne Grinding liegen die Brüder meist einen Level über den Gegnern, die ihnen auf dem Weg durch die Hauptgeschichte begegnen. Habt dennoch immer eine Handvoll Pilze, Sirup und andere stärkende Items dabei. Hin und wieder gerät man in einen Kampf, der etwas mehr Einsatz erfordert. Durch die zahlreichen gelben Blöcke und Itemshops, die man auf allen Inseln findet, ist die Nachschubbeschaffung nicht schwer.

Benutzt die Bohnen zum Erhöhen der Werte: Im Laufe des Spiels sammelt ihr verschiedene Bohnen, die sich konsumieren lassen. Sie erhöhen verschiedene Charakterwerte, also lasst sie nicht lange liegen, sondern benutzt sie zum Verbessern der Brüder.

